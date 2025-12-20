Acesse sua conta
Avião com deputado federal e vereador tem pane elétrica e pega fogo em Rondônia

Maurício Carvalho publicou vídeo tranquilizando seguidores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 19:13

Acidente ocorreu em Extrema
Acidente ocorreu em Extrema, distrito de Porto Velho Crédito: Reprodução

O deputado federal Maurício Carvalho (União) e o vereador Márcio Pacele (Republicanos) passaram por um momento assustador neste sábado (20). O avião em que eles estavam teve uma pane elétrica, precisou fazer um pouso forçado e pegou fogo em Extrema, distrito de Porto Velho (RO). Ninguém ficou ferido.

Após o acidente, o deputado publicou um vídeo nas redes sociais contando o que aconteceu. "Nós tivemos um pouso forçado para uma pane na aeronave, mas está tudo bem. Só danos materiais, um susto, um livramento de Deus. Eu quero agradecer a todas as pessoas, e a todas as ligações e orações", disse o parlamentar.

"Para deixar todo mundo tranquilo, nós estamos voltando agora nesse momento para casa, de carro, saindo de Extrema. Quero aqui dizer a todos muito obrigado", completou Maurício Carvalho. 

A equipe do vereador Márcio Pacele também publicou uma nota nas redes sociais após o ocorrido.

"Foi apenas um susto e, felizmente, está tudo sob controle. Esclarecemos também que seu filho, Victor, o assessor Elias, assim como todos que estavam a bordo da aeronave, estão bem e em segurança. Agradecemos imensamente as mensagens de carinho, preocupação e as orações recebidas. Em breve, o vereador irá se pronunciar pessoalmente", afirmam. 

