SUSTO

Avião com deputado federal e vereador tem pane elétrica e pega fogo em Rondônia

Maurício Carvalho publicou vídeo tranquilizando seguidores

Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 19:13

Acidente ocorreu em Extrema, distrito de Porto Velho Crédito: Reprodução

O deputado federal Maurício Carvalho (União) e o vereador Márcio Pacele (Republicanos) passaram por um momento assustador neste sábado (20). O avião em que eles estavam teve uma pane elétrica, precisou fazer um pouso forçado e pegou fogo em Extrema, distrito de Porto Velho (RO). Ninguém ficou ferido.

Após o acidente, o deputado publicou um vídeo nas redes sociais contando o que aconteceu. "Nós tivemos um pouso forçado para uma pane na aeronave, mas está tudo bem. Só danos materiais, um susto, um livramento de Deus. Eu quero agradecer a todas as pessoas, e a todas as ligações e orações", disse o parlamentar.

"Para deixar todo mundo tranquilo, nós estamos voltando agora nesse momento para casa, de carro, saindo de Extrema. Quero aqui dizer a todos muito obrigado", completou Maurício Carvalho.

A equipe do vereador Márcio Pacele também publicou uma nota nas redes sociais após o ocorrido.