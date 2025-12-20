Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Também morreu em vida', diz filha de Lindomar Castilho, que teve mãe morta pelo cantor

Cantor teve a morte confirmada neste sábado (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Elaine Sanoli

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 18:02

Lindomar Castilho
Lindomar Castilho e a filha Crédito: Reprodução

Após a confirmação da morte do cantor Lindomar Castilho, aos 85 anos, neste sábado (20), Lili De Grammont, filha do músico, comentou a relação com o pai e as consequências do crime cometido por ele. Em 1981, Castilho matou a ex-esposa, Eliane de Grammont, a tiros, durante uma apresentação em São Paulo.

“Meu pai partiu! E, como qualquer ser humano, ele é finito. Ele é só mais um ser humano que se desviou com sua vaidade e narcisismo. E, ao tirar a vida da minha mãe, também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira”, escreveu Lili em uma publicação nas redes sociais.

Lindomar Castilho: Rei do Bolero ficou marcado por feminicídio

Lindomar Castilho em 2012 por Divulgação
Lindomar Castilho por Reprodução
Eliane de Grammont por Reprodução
Eliane de Grammont por Reprodução
Lindomar Castilho com a filha Liliane por Reprodução
Lindomar Castilho e a filha por Reprodução
Lindomar Castilho por Reprodução
Lindomar Castilho por Reprodução
Lindomar Castilho por Reprodução
Lindomar Castilho foi um dos maiores vendedores de disco dos anos 1970 e 1980 por Reprodução
Lindomar Castilho por Reprodução
1 de 11
Lindomar Castilho em 2012 por Divulgação

No texto escrito pela coreógrafa, ela refletiu sobre os questionamentos a respeito de ter perdoado o pai, afirmando que a resposta “envolve tudo e todas as camadas das dores e delícias de ser um ser complexo e em evolução”.

“Diante de tudo isso, desejo que a alma dele se cure, que sua masculinidade tóxica tenha sido transformada”, declarou. “Pai, descanse e que Deus te receba com amor… E que a gente tenha a sorte de uma segunda chance”, acrescentou.

Conhecido nacionalmente como o “Rei do Bolero”, Lindomar Castilho foi um dos artistas mais populares do país nos anos 1970. Dono de uma voz intensa e carregada de emoção, destacou-se em boleros e sambas-canção que dominaram as rádios e renderam milhões de discos vendidos.

Entre suas canções mais lembradas está “Você É Doida Demais”, que ganhou nova projeção décadas depois ao se tornar tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003.

Após o assassinato de Eliane, Lindomar foi condenado a 12 anos de prisão, cumpriu parte da pena e deixou o sistema prisional na década de 1990. Após ganhar liberdade, o cantor ainda tentou retomar a vida artística. Em 2000, lançou um álbum ao vivo, mas, com o passar dos anos, foi se afastando dos palcos e passou a viver de forma discreta, longe da exposição pública que marcou o auge de sua trajetória.

Tags:

Lindomar Castilho

Mais recentes

Imagem - 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue serão entregues ao Ministério da Saúde

1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue serão entregues ao Ministério da Saúde
Imagem - Homem invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito

Homem invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito
Imagem - Homem é multado em R$ 8 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Homem é multado em R$ 8 mil por manter aves silvestres em cativeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
01

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes
02

Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes

Imagem - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?
03

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
04

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’