Jovem de 18 anos denuncia ministro do STJ por importunação sexual

Conforme relato, episódio teria ocorrido na casa de praia de Buzzi, no dia 9 de janeiro

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:28

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Buzzi, de 68 anos, tornou-se alvo de uma denúncia de importunação sexual. O caso veio a público nesta quarta-feira (4), por meio de uma reportagem da revista Veja.

De acordo com a apuração do veículo, a vítima seria uma jovem de 18 anos, e o episódio teria ocorrido na casa de praia de Buzzi, no dia 9 de janeiro, enquanto a jovem e a família estavam na residência, localizada em Balneário Camboriú (SC).

A jovem relatou que, enquanto estava no mar, o ministro teria a puxado pela região da lombar para perto dele. Ela teria recuado, mas ele insistiu ao menos duas vezes. No entanto, a jovem conseguiu escapar das investidas e contou o ocorrido à própria família, que teria confrontado a família de Marco Buzzi.

O caso foi denunciado à Polícia Civil no dia 14 de janeiro, segundo informações do portal g1. Na ocasião, a família da jovem esteve na delegacia acompanhada de advogados.

A defesa do ministro negou as acusações. “O ministro Marco Buzzi informa que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas por um site, as quais não correspondem aos fatos. Repudia, nesse sentido, toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio”, afirmou, por meio de nota, ao portal.

A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que o caso tramita em segredo de justiça e que depoimentos foram colhidos na manhã desta quarta-feira. O CNJ foi notificado, e o inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), órgão que irá conduzir o caso.

