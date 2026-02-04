MICO

Vídeo: erros de português por parte de instrutores em escola cívico-militar viralizam no 1º dia de aula

A ação coordenada por policiais aposentados gerou debates a web sobre a qualidade no ensino de escolas militares

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:32

"Descançar e Continêcia" chocaram a população Crédito: Redes Sociais

O retorno às aulas na rede estadual do Vale do Paraíba, nesta segunda-feira (2), foi marcado por polêmica em unidades que adotaram o novo modelo cívico-militar. Na Escola Estadual Professora Luciana Damas Bezerra, em Caçapava, erros de ortografia cometidos por monitores militares durante o primeiro dia letivo viralizaram e geraram críticas. As informações são da TV Vanguarda.

A falha ocorreu durante uma atividade conduzida por policiais militares aposentados, responsáveis pela monitoria do programa. No quadro, termos fundamentais para a "ordem unida", um conjunto de comandos e movimentos padronizados da Polícia Militar (PM), foram escritos de forma incorreta. Palavras como “descançar” e “continêcia” apareceram com grafias erradas, gerando dúvidas sobre o real domínio da língua portuguesa por parte dos instrutores.

Veja abaixo

Veja que tragédia: primeiro dia de AULA na ESCOLA CÍVICO MILITAR em Caçapava- SP hoje.



Posições de soldado e erros de português pic.twitter.com/PI8JJwUJlk — Monica Seixas (@MonicaSeixas) February 3, 2026

As imagens do quadro rapidamente se espalharam pelas redes sociais, provocando uma onda de repercussão negativa. Internautas e pais de alunos questionaram a eficácia pedagógica e a qualidade do ensino prometidas pelo modelo cívico-militar. Comentários irônicos como: “Mas não é um ensino de qualidade?”; e críticas sobre as prioridades do novo sistema dominaram os debates online.