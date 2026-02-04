Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:32
O retorno às aulas na rede estadual do Vale do Paraíba, nesta segunda-feira (2), foi marcado por polêmica em unidades que adotaram o novo modelo cívico-militar. Na Escola Estadual Professora Luciana Damas Bezerra, em Caçapava, erros de ortografia cometidos por monitores militares durante o primeiro dia letivo viralizaram e geraram críticas. As informações são da TV Vanguarda.
A falha ocorreu durante uma atividade conduzida por policiais militares aposentados, responsáveis pela monitoria do programa. No quadro, termos fundamentais para a "ordem unida", um conjunto de comandos e movimentos padronizados da Polícia Militar (PM), foram escritos de forma incorreta. Palavras como “descançar” e “continêcia” apareceram com grafias erradas, gerando dúvidas sobre o real domínio da língua portuguesa por parte dos instrutores.
As imagens do quadro rapidamente se espalharam pelas redes sociais, provocando uma onda de repercussão negativa. Internautas e pais de alunos questionaram a eficácia pedagógica e a qualidade do ensino prometidas pelo modelo cívico-militar. Comentários irônicos como: “Mas não é um ensino de qualidade?”; e críticas sobre as prioridades do novo sistema dominaram os debates online.
O episódio levantou discussões sobre o papel pedagógico dos ex-agentes no ambiente escolar e a supervisão das atividades realizadas por monitores que não possuem formação em licenciatura. Até o momento, a gestão da unidade escolar não detalhou se haverá novas orientações para os monitores envolvidos no incidente.