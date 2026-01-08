Sessão da Tarde exibe famosa comédia nacional que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (8 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:00
Uma boa comédia é capaz de fazer rir e esquecer os problemas, mesmo que seja por algumas horinhas. Nesta quinta-feira (8), a Sessão da Tarde exibe “Tô Ryca”, uma comédia nacional, com a atriz Samantha Schmütz, famosa por inúmeros personagens em filmes, séries, seriados e peças de teatro.
No longa, Selminha (Samantha Schmütz) é uma frentista que tem a chance de deixar seus dias de pobreza para trás ao descobrir uma herança de família. Só que para conseguir colocar a mão nessa grana, ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: precisa gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém. No entanto, essa louca maratona, ela vai acabar descobrindo que tem coisas que o dinheiro não compra.
Tô Ryca
“Tô Ryca”, viralizou nas redes sociais, principalmente entre os jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2012), após publicação de vídeos no TikTok. Uma das cenas icônicas do longa é quando Selminha está numa festa, estilo baile funk e pergunta: “gente, ninguém saber fazer passinho aqui não?”, e começa a dançar. A cena virou meme e circula em várias redes sociais, como Instagram e X, antigo Twitter.
Sessão da Tarde após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.