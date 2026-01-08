Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe famosa comédia nacional que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (8 de janeiro)

Filme viralizou no TikTok após cena que virou meme

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:00

Filme divertido se populariz
Filme divertido se populariz Crédito: Reprodução

Uma boa comédia é capaz de fazer rir e esquecer os problemas, mesmo que seja por algumas horinhas. Nesta quinta-feira (8), a Sessão da Tarde exibe “Tô Ryca”, uma comédia nacional, com a atriz Samantha Schmütz, famosa por inúmeros personagens em filmes, séries, seriados e peças de teatro.

No longa, Selminha (Samantha Schmütz) é uma frentista que tem a chance de deixar seus dias de pobreza para trás ao descobrir uma herança de família. Só que para conseguir colocar a mão nessa grana, ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: precisa gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém. No entanto, essa louca maratona, ela vai acabar descobrindo que tem coisas que o dinheiro não compra.

Tô Ryca

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 6
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

“Tô Ryca”, viralizou nas redes sociais, principalmente entre os jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2012), após publicação de vídeos no TikTok. Uma das cenas icônicas do longa é quando Selminha está numa festa, estilo baile funk e pergunta: “gente, ninguém saber fazer passinho aqui não?”, e começa a dançar. A cena virou meme e circula em várias redes sociais, como Instagram e X, antigo Twitter.

Sessão da Tarde após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos

Pode isso? Globo anuncia retorno de Arnaldo Cézar Coelho após 8 anos
Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas
01

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'
03

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos