Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morreu ou está viva? A verdade sobre a jovem que viralizou como ‘Japinha do CV'

Confusão de identidade, boatos e vídeos falsos transformaram jovem em celebridade das redes, somando mais de 600 mil seguidores com namorado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:36

As imagens divulgadas das mulheres que seriam Japinha do CV
As imagens divulgadas das mulheres que seriam Japinha do CV Crédito: Reprodução

A mulher que viralizou como “Japinha do CV” - também chamada de Musa do CV ou Penélope Charmosa- - não é quem as redes sociais e parte da imprensa disseram ser. A jovem que estampou sites e perfis de fofoca após a megaoperação no Rio de Janeiro sequer pertence ao Comando Vermelho e, principalmente, está viva.

A informação faz parte de uma checagem do site Aos Fatos, que mostrou que a suposta morte da “Japinha” foi resultado de uma série de erros, desinformação e confusões de identidade. A própria polícia confirmou que nenhuma mulher morreu durante a operação realizada em 28 de outubro nos complexos da Penha e do Alemão.

Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais

Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
1 de 10
Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais por Reprodução

Durante dias, portais e páginas compartilharam imagens de um corpo feminino, que seria a criminosa morta em confronto. A história se espalhou rapidamente, alimentada por pubicações de mensagens que teriam sido enviadas por “amigos” e “familiares”. Algumas colunas chegaram a afirmar que ela havia recebido um tiro de fuzil no rosto.

Com o passar dos dias, surgiu outra realidade: o corpo exibido nas fotos era, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos, baiano com dois mandados de prisão em aberto. A partir daí, o enredo ganhou novas camadas - áudios apócrifos, vídeos antigos e até perfis falsos começaram a circular, alguns criados com ajuda de inteligência artificial.

Leia mais

Imagem - Corpo confundido com o da 'Japinha do CV' é de traficante baiano

Corpo confundido com o da 'Japinha do CV' é de traficante baiano

Imagem - Nome da Japinha do CV não aparece em lista oficial de mortos em megaoperação

Nome da Japinha do CV não aparece em lista oficial de mortos em megaoperação

Imagem - Após megaoperação no Rio, perfis nas redes negam morte da Japinha do CV

Após megaoperação no Rio, perfis nas redes negam morte da Japinha do CV

'Japinha' que viralizou nas redes

Enquanto a história se desdobrava, uma mulher identificada como Maria Eduarda, apelidada de Penélope, passou a ser apontada como a “verdadeira Japinha”. Pelas imagens, ela tem o rosto bastante diferente da primeira mulher apontada como Japinha. Ela e o namorado, Nathan Nael, chegaram a publicar vídeos dançando e promovendo casas de apostas, acumulando mais de 600 mil seguidores em poucos dias.

Jovem apontada como Japinha inicialmente e Maria Eduarda
Jovem apontada como Japinha inicialmente e Maria Eduarda Crédito: Reprodução/Aos Fatos

No entanto, novas informações reforçaram que Maria Eduarda nunca teve envolvimento com o crime. Um perfil atribuído à mãe dela chegou a afirmar: “Minha filha nunca esteve morta e muito menos envolvida com o CV”. O cantor Jay Ice, para quem Maria trabalha como assessora, também confirmou que ela foi confundida com a personagem das notícias.

Ou seja: a mulher que o público passou a acompanhar nas redes não é a “Japinha do CV” - e tudo indica que a verdadeira sequer teve sua identidade confirmada.

Depois de uma semana de boatos, fotos manipuladas e versões desencontradas, permanece o mistério se existe de fato uma Japinha do CV e seu real paradeiro. 

Jovem aproveitou seguidores para anunciar jogos de azar
Jovem aproveitou seguidores para anunciar jogos de azar Crédito: Reprodução

Tags:

Cv Comando Vermelho Japinha do cv

Mais recentes

Imagem - Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web

Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web
Imagem - Fácil ou difícil? Professora comenta tema da redação do Enem 2025

Fácil ou difícil? Professora comenta tema da redação do Enem 2025
Imagem - O universo já escolheu: veja qual será o seu dia da sorte nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

O universo já escolheu: veja qual será o seu dia da sorte nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick
01

Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office
03

Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office

Imagem - Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais
04

Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais