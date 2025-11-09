SURFOU NA FAMA

Morreu ou está viva? A verdade sobre a jovem que viralizou como ‘Japinha do CV'

Confusão de identidade, boatos e vídeos falsos transformaram jovem em celebridade das redes, somando mais de 600 mil seguidores com namorado

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:36

As imagens divulgadas das mulheres que seriam Japinha do CV Crédito: Reprodução

A mulher que viralizou como “Japinha do CV” - também chamada de Musa do CV ou Penélope Charmosa- - não é quem as redes sociais e parte da imprensa disseram ser. A jovem que estampou sites e perfis de fofoca após a megaoperação no Rio de Janeiro sequer pertence ao Comando Vermelho e, principalmente, está viva.

A informação faz parte de uma checagem do site Aos Fatos, que mostrou que a suposta morte da “Japinha” foi resultado de uma série de erros, desinformação e confusões de identidade. A própria polícia confirmou que nenhuma mulher morreu durante a operação realizada em 28 de outubro nos complexos da Penha e do Alemão.

Durante dias, portais e páginas compartilharam imagens de um corpo feminino, que seria a criminosa morta em confronto. A história se espalhou rapidamente, alimentada por pubicações de mensagens que teriam sido enviadas por “amigos” e “familiares”. Algumas colunas chegaram a afirmar que ela havia recebido um tiro de fuzil no rosto.

Com o passar dos dias, surgiu outra realidade: o corpo exibido nas fotos era, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos, baiano com dois mandados de prisão em aberto. A partir daí, o enredo ganhou novas camadas - áudios apócrifos, vídeos antigos e até perfis falsos começaram a circular, alguns criados com ajuda de inteligência artificial.

'Japinha' que viralizou nas redes

Enquanto a história se desdobrava, uma mulher identificada como Maria Eduarda, apelidada de Penélope, passou a ser apontada como a “verdadeira Japinha”. Pelas imagens, ela tem o rosto bastante diferente da primeira mulher apontada como Japinha. Ela e o namorado, Nathan Nael, chegaram a publicar vídeos dançando e promovendo casas de apostas, acumulando mais de 600 mil seguidores em poucos dias.

Jovem apontada como Japinha inicialmente e Maria Eduarda Crédito: Reprodução/Aos Fatos

No entanto, novas informações reforçaram que Maria Eduarda nunca teve envolvimento com o crime. Um perfil atribuído à mãe dela chegou a afirmar: “Minha filha nunca esteve morta e muito menos envolvida com o CV”. O cantor Jay Ice, para quem Maria trabalha como assessora, também confirmou que ela foi confundida com a personagem das notícias.

Ou seja: a mulher que o público passou a acompanhar nas redes não é a “Japinha do CV” - e tudo indica que a verdadeira sequer teve sua identidade confirmada.

Depois de uma semana de boatos, fotos manipuladas e versões desencontradas, permanece o mistério se existe de fato uma Japinha do CV e seu real paradeiro.