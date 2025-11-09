Candidato é empurrado por baixo de portão para fazer Enem segundos antes do fechamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 16:22
O desespero de um candidato que quase ficou fora do local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9), viralizou nas redes sociais. Ao chegar atrasado, o jovem foi empurrado, passou por baixo de uma catraca e se arrastou para entrar em uma universidade de Cuiabá. As provas começaram a ser aplicadas às 13h30.
Segundos antes do fechamento total do portão, ele foi empurrado por baixo da estrutura e conseguiu entrar a tempo de participar do primeiro dia do Enem. Neste primeiro dia de prova, os candidatos têm cinco horas para responder às questões de múltipla escolha e a redação, que avalia a capacidade de argumentação e a compreensão textual. Os portões foram fechados pontualmente às 13 horas.
Candidato é empurrado e consegue fazer o Enem
No início da tarde, foi divulgado que o tema da redação é "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". O segundo dia de prova está marcado para o próximo domingo (16), quando os estudantes responderão questões de matemática, ciências da natureza e outros conteúdos do currículo do Ensino Médio.
Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram fechados às 13h em todo o Brasil. O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Neste domingo (9), os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Serão cobrado conteúdos das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. O término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília.