Portões abertos: estudante da Bahia encara o Enem longe da família e sonha com vaga em Medicina

Clariana Ribeiro, de 18 anos, saiu de Vitória da Conquista para estudar em Brasília e chegou cedo ao local de prova para não correr riscos

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:08

Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Versão em áudio
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

As estudantes Luísa Silveira e Clariana Ribeiro chegaram juntas ao local onde farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Brasília. No primeiro dia de provas, as adolescentes preferiram não arriscar e já estavam na porta da Universidade do Distrito Federal (UDF) faltando quase duas horas para a abertura dos portões.

Luísa tem 17 anos e cursa o 2º ano do ensino médio. Vai fazer a prova como treineira e sonha com uma vaga na área de saúde - medicina ou enfermagem. Semanas antes, a jovem precisou ficar 45 dias internada em razão de uma pneumonia. Chegou a desistir do Enem, mas, ao receber alta alguns dias antes, decidiu que faria o exame.

Primeiro dia do Enem 2025

A estudante Clareana Ribeiro, 18 anos, relata preparação para as provas do Enem por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Luísa Silveira, 17 anos, prefere não arriscar e chega ao local de prova com bastante antecedênci por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O estudante Kernus Aleksander, 18 anos, fala de sua expectativa no primeiro dia de prova por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Grupo de oração Legião de Maria, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, do Cruzeiro Velho, oferece benção e oração para candidatos por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A estudante Clareana Ribeiro, 18 anos, relata preparação para as provas do Enem por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

“Já tinha até ligado pro Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] pra não sair como faltante. Tinha desistido. Parei de estudar porque não tinha previsão de alta. Mas saí do hospital dia 3 e minha expectativa é fazer pra valer. Estudei muito.”

A amiga Clariana tem 18 anos e cursa o 3º ano do ensino médio. A jovem deixou pai, mãe, irmão, avós e padrinhos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, para estudar em Brasília.

“Minha expectativa é passar. Estou tranquila. Me preparei muito este ano. Estudei muito. Quero dar orgulho pra minha família que ficou na Bahia”.

A jovem veio para a capital federal em fevereiro, quando passou a morar com os tios por parte de pai.

“Vim sozinha. Não conhecia nada nem ninguém. Deixei toda a minha família pra estudar. Quero cursar medicina. Tinha medo de me atrasar e essa é a prova da minha vida. Não tem como perder o Enem. Por isso, saímos de casa às 10h.”

O estudante Kernus Aleksander Marques, 18 anos, cursa o 3º ano do ensino médio e também optou por chegar com um pouco de antecedência. Ele busca uma vaga no curso de ciência da computação. “Minha expectativa, tanto pra esse dia quanto para o segundo, é que seja tranquilo. Estou bem preparado. Sem pressão”.

Sobre a rotina de estudo, Kernus conta que o próprio colégio onde estuda mantém um esquema de treinamento para a prova, mas que ele ia além.

“À tarde, aproveitava pra pegar os conteúdos e estudar mais um pouco, dar uma revisada. Também já fiz o Enem como treineiro e aproveitei essas provas do ano passado. Por dia, estudei umas quatro horas, desde abril.”

Fé e oração

No mesmo local onde os estudantes aguardam a abertura dos portões, o grupo Legião de Maria, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cruzeiro Velho, montou um cantinho para atender os alunos que farão a prova. Acompanhados apenas de uma imagem de Nossa Senhora das Graças sobre uma mesa com um forro branco, eles oferecem benção e orações aos alunos.

“Todo ano, já há quatro ou cinco anos, quando tem Enem, a gente monta o altar e oferece orações. O pessoal passa por aqui e pede oração. Convidamos pra rezar uma Ave Maria com a gente. Pra tentar acalmar o coração mesmo. E pedir que Deus os ilumine com sabedoria para que possam ir bem na prova”, explicou o economista Leandro Corder, 40 anos, que integra o grupo.

Tags:

Enem

