Aprovados? Confira o aproveitamento de Bahia e Vitória em finais de semana do Enem

Enquanto uns buscam vaga no SISU, outros tentam não ficar de recuperação na Série A



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:00

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Os torcedores de Bahia e Vitória que vão encarar as 90 questões de humanidades e a temida redação do Enem neste domingo (9) farão a prova com sentimentos bem diferentes. Os tricolores chegam ao exame podendo estar de cabeça mais fria, ou quente, dependendo do resultado do confronto do Esquadrão contra o Internacional, no sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio. Já os rubro-negros terão que dividir a concentração entre o caderno de questões e a apreensão de não saber o que está acontecendo no Barradão, onde o Leão enfrenta o Botafogo no mesmo dia, às 16h.

Pelo menos no fim de semana seguinte, quando será a vez das provas de exatas, nenhum dos dois precisará se preocupar com tabela ou placar: a dupla Ba-Vi não entra em campo por conta da Data Fifa. Mas, aproveitando esse curioso cruzamento entre futebol e Enem, o CORREIO resolveu revisar o boletim de desempenho de Bahia e Vitória nos fins de semana de Enem ao longo dos anos.

Antes, vale lembrar que o exame nem sempre ocupou dois domingos. O formato atual só começou em 2017. Lá em 1998, na estreia do Enem, era uma prova única com 63 questões objetivas. A mudança para dois dias e 180 perguntas veio em 2009, mas, até 2016, tudo ainda acontecia num único fim de semana.

Feita a revisão histórica, chegamos a 43 datas de Enem até hoje. Nesse período, o Vitória entrou em campo 25 vezes, sendo 19 exatamente no dia do exame e seis no dia anterior, enquanto o Bahia disputou 23 partidas, com apenas uma delas fora do horário das provas.

Leão abaixo da média

O Vitória nunca mediu forças com o Botafogo em um fim de semana de Enem, mas tem boas lembranças recentes. No ano passado, na véspera da primeira prova, o Rubro-negro foi até Curitiba e venceu o Athletico-PR por 2x1, resultado crucial na luta contra o rebaixamento. Uma semana depois, no entanto, tropeçou no Barradão diante do Corinthians, perdendo por 2x1.

Em 25 partidas disputadas sob o “clima de Enem”, o Leão somou oito vitórias, dez empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 45,3%, uma nota que não garante vaga no SISU logo na primeira chamada, mas, recebendo “pesca” da torcida colossal (ou melhor, apoio), o time espera não sair “chutando questões” e conquistar três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento.

Esquadrão precisa estudar mais

O Bahia também nunca enfrentou o Internacional em um fim de semana de Enem, ou seja, nada de “cola” do adversário. E, para piorar, o histórico recente nessas datas não é lá motivo de orgulho. Em 2024, o Tricolor jogou na véspera da prova de humanas e acabou derrotado pelo Juventude por 2x1, no Alfredo Jaconi, justamente no Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Colorado.

Ao todo, foram 23 partidas disputadas durante o exame, com sete vitórias, sete empates e nove derrotas, um aproveitamento de 40,5%. Ou seja, desempenho digno de quem ainda precisa revisar a matéria. Neste ano, a torcida espera que o time tenha estudado o bastante para garantir um bom resultado fora de casa e continuar firme na briga pelo G-4.

Ba-Vi em dia de Enem

Agora, se perder um jogo do seu time já é motivo de desespero para alguns, imagine perder um clássico? Foi exatamente o que aconteceu em 2018, durante a segunda prova do Enem. Naquele domingo, pela 33ª rodada da Série A, Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão e empataram em 2x2. Nilton e Ramires marcaram para o Tricolor, enquanto Léo Ceará fez os dois gols do Leão.