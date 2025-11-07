Acesse sua conta
Vitória tem sérios problemas no setor defensivo para enfrentar o Botafogo

Oa zagueiros Edu, Camutanga, e Lucas Halter vão desfalcar o Leão contra o Fogão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:16

Edu, Camutanga, e Lucas Halter vão desfalcar o Vitória contra o Botafogo
Edu, Camutanga, e Lucas Halter vão desfalcar o Vitória contra o Botafogo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento pela primeira vez depois de 14 rodadas, o Vitória respira um pouco mais aliviado, mas não pode nem pensar em relaxar. Na 16ª colocação, com 34 pontos, um a mais que o Santos, equipe que abre o Z-4, o Leão da Barra tem mais uma “final” pela frente neste domingo (9), às 18h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de jogar em casa e contar com o apoio da torcida colossal, o time rubro-negro terá grandes dificuldades no setor defensivo diante de um adversário que luta pelo G-4. Desde que assumiu o comando técnico, Jair Ventura implantou o esquema com três zagueiros, que vem dando resultado: em oito jogos, o Vitória conquistou 50% de aproveitamento, reagindo na luta contra a degola. Agora, porém, o treinador enfrenta um quadro delicado de desfalques justamente na defesa.

Camutanga recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e está suspenso. Edu, substituído na mesma partida após sofrer um choque na cabeça, segue fora por conta do protocolo de concussão. Já o capitão Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo, só pode atuar mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão. Caso o clube opte por não arcar com o valor, Jair teria apenas dois zagueiros à disposição: Neris e Zé Marcos, que retorna após cumprir suspensão

Diante disso, o técnico tem três caminhos possíveis: apostar em algum zagueiro da base — caso do jovem Kauan, ainda sem minutos na Série A; abandonar o esquema com três defensores, algo que não fez em nenhum dos oito jogos no comando; ou improvisar um jogador no setor, alternativa que já utilizou na reta final contra o Inter. Naquela partida, aos 18 minutos do segundo tempo, ele sacou Neris, colocou Dudu e recuou Willian Oliveira para atuar pela direita do trio de zaga, ao lado de Camutanga e Halter.

Dessa forma, diante do Botafogo, a tendência é que Jair forme o sistema defensivo com Willian Oliveira pela direita, Neris centralizado e Zé Marcos pela esquerda. A improvisação, porém, criaria novos problemas no meio-campo, que também sofre com ausências importantes.

O setor terá as suspensões de Baralhas, titular incontestável, e do próprio Dudu, que vinha entrando bem nas últimas partidas. Com a possível ida de Willian Oliveira para a zaga, o treinador ficaria com apenas três opções de volantes: Ronald, titular em boa parte da campanha, mas que perdeu espaço recentemente; Pepê, que participou de apenas duas partidas sob o comando de Jair; e Ricardo Ryller, ainda sem atuar com o novo técnico.

Diante desse cenário, é possível imaginar o Leão indo a campo com Willian Oliveira, Neris e Zé Marcos na zaga, e Ronald ao lado de Pepê no meio-campo.

Desfalques do Vitória para a partida contra o Botafogo

No restante do time, não devem ocorrer grandes surpresas. Com Lucas Arcanjo fora da temporada após grave lesão no joelho, Thiago Couto segue como titular no gol. Nas alas, Erick deve atuar pela direita, já que Cáceres e Claudinho ainda se recuperam de lesão, enquanto Ramon retorna após suspensão para reassumir a esquerda no lugar de Maykon Jesus. No setor ofensivo, Matheuzinho e o espanhol Cantalapiedra devem continuar como titulares nas funções de meias/pontas.

A principal dúvida está no comando de ataque: Jair Ventura deve decidir entre manter o uruguaio Renzo López, que começou jogando na última rodada, ou recolocar o artilheiro Renato Kayzer entre os titulares.

Com muitos problemas para resolver, o técnico comandou, na tarde desta sexta-feira (7), o segundo treino consecutivo no CT Manoel Pontes Tanajura, visando o duelo contra o Botafogo. A equipe finaliza a preparação na manhã deste sábado (8), com um trabalho no Barradão, e em seguida inicia o período de concentração para a partida decisiva.

