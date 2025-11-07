ALÍVIO

Após rodada perfeita, Vitória deixa o grupo dos mais ameaçados pelo rebaixamento

Leão da Barra venceu seu jogo e viu adversários diretos tropeçarem

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:44

Lucas Halter fez o gol do Vitória diante do Internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A 32ª rodada do Brasileirão foi praticamente perfeita para o Vitória. Além de cumprir o dever de casa ao vencer o Internacional por 1 a 0 no Barradão, o time rubro-negro foi beneficiado pelos resultados dos rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Após 14 rodadas, o Leão finalmente deixou a zona da degola e agora ocupa a 16ª colocação, com 34 pontos e 47,8% de chances de queda, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Depois de muito tempo figurando entre os clubes mais ameaçados, o Vitória agora olha para baixo e vê quatro equipes em situação mais delicada que a sua. O Santos, derrotado pelo Palmeiras por 2x0 nesta quinta-feira (6), aparece logo atrás, em 17º lugar, com 33 pontos e 50,5% de risco de rebaixamento, mas com um jogo a menos.

Na sequência, empatados com 29 pontos, estão Juventude e Fortaleza. O time gaúcho venceu o Sport por 2 a 0 e ocupa a 18ª posição pelo número de vitórias, com 91% de chances de cair. Já o Fortaleza, que empatou em 1 a 1 com o Ceará, é o 19º colocado, tem um jogo a menos e 87,3% de probabilidade de descenso. Na lanterna, com apenas 17 pontos e virtualmente rebaixado (99,99% de chance), aparece o Sport.

A rodada também serviu para acender o alerta em algumas equipes que antes pareciam mais tranquilas. Derrotado pelo Leão da Barra, o Internacional está em 15º lugar, com 36 pontos, apenas dois a mais que o Vitória. Além do Colorado, Ceará e Grêmio também tropeçaram e aparecem em 13º e 14º, respectivamente, ambos com 39 pontos e 2,6% de risco de queda. O Bragantino, em 12º, soma a mesma pontuação e ainda não está totalmente livre, com 2,4% de chances de rebaixamento.