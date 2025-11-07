COMEMORAÇÃO

Tempero baiano: ESPN grava edição especial de programa ao vivo em Salvador

Ida do SportsCenter à capital baiana acontece em comemoração aos 25 do telejornal esportivo

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:32

SportsCenter contou com programa ao vivo em Salvador nesta sexta-feira (7) Crédito: Divulgação

A ESPN dá início às comemorações pelos 25 anos do SportsCenter com uma edição especial ao vivo em Salvador, nesta sexta-feira (7), das 11h às 13h, direto da Arena Fonte Nova.

O programa será apresentado por Edu Elias e Elton Serra, com participações de Jalile Elias e Roberta Barroso em diferentes pontos da cidade. Entre os convidados estão Paulo Isidoro, Zé Carlos, Gilmelândia, Parangolé, Pagod’art e o influenciador Will Smith baiano.

Durante a semana foram produzidas reportagens sobre a relação de Salvador com o esporte e a cultura, incluindo entrevistas com Adriana Araújo, medalhista olímpica no boxe, e Mestre Balão, referência na capoeira.