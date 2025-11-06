Acesse sua conta
Nove brasileiros concorrem ao prêmio de melhores jogadores no Fifa The Best; confira

Raphinha, meia-atacante do Barcelona e da seleção brasileira, está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da temporada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:59

Raphinha
Raphinha Crédito: Reprodução/X Barcelona

Raphinha, meia-atacante do Barcelona e da seleção brasileira, está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da temporada 2024/25 no Fifa The Best. A entidade máxima do futebol internacional divulgou os indicados nesta quinta-feira. Ele é o único brasileiro na disputa. Atual campeão, Vini Jr. não foi indicado.

Também concorrem ao prêmio: Ousmane Dembélé (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (PSG) e Lamine Yamal (Barcelona).

A boa participação do Fluminense no Mundial de Clubes rendeu indicações à seleção do ano. O time carioca tem três nomes na votação: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Jhon Arias, que atualmente defende o Wolverhampton, da Inglaterra. Heróis do Botafogo na conquista da Libertadores e do Brasileirão, o goleiro John e o atacante Luiz Henrique, que agora jogam por Nottingham Forest e Zenit, respectivamente, também concorrem. O Palmeiras está representado pelo goleiro Weverton.

Outros brasileiros indicados para a seleção do ano são o goleiro Alisson (Liverpool), os zagueiros Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) e o atacante João Pedro (Chelsea).

Alisson também concorre ao prêmio de melhor goleiro. Ele disputa o prêmio com Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona).

O favorito ao prêmio de melhor treinador é Luis Enrique, do PSG, que também venceu a categoria na premiação da Bola de Ouro. Os demais indicados são Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) e Arne Slot (Liverpool).

Entre as mulheres, concorrem ao prêmio de melhor jogadora: Sandy Baltimore (Chelsea), Nathalie Bjorn (Chelsea), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Kadidiatou Diani (Lyon), Melchie Dumornay (Lyon), Patri Guijarro (Barcelona), Lindsey Horan (Lyon), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal) e Leah Williamson (Arsenal).

Concorrem ao prêmio de melhor goleira: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton) e Phallon Tullis-Joyce (Manchester United).

Já entre os treinadores da categoria feminina, disputam os votos: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renée Slegers (Arsenal) e Sarina Wiegman (Inglaterra). Uma votação popular no site da Fifa vai definir os três finalistas de cada categoria. A eleição vai até o dia 28 de novembro.

