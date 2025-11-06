Acesse sua conta
Programa da ESPN ganha certificado do Guinness após ação de combate ao sedentarismo

Em março, apresentadores comandaram o SportsCenter correndo por cerca de 30 minutos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:41

SportsCenter recebeu o certificado do Guinness por ação contra o sedentarismo
SportsCenter recebeu o certificado do Guinness por ação contra o sedentarismo Crédito: Divulgação/ESPN

Nesta quinta-feira (06), o SportsCenter recebeu o certificado do Guinness World Records pela ação inédita realizada no Dia Mundial da Conscientização contra o Sedentarismo. A iniciativa colocou os apresentadores da ESPN correndo por cerca de 30 minutos, em vez de ficarem sentados atrás da tradicional bancada.

O feito aconteceu no dia 10 de março, em um kartódromo em Barueri (SP), com o cenário tradicional substituído por uma estrutura móvel instalada sobre um cine car, veículo customizado especialmente para a ocasião. Durante a transmissão, mais de 120 profissionais participaram da ação, correndo ao redor da estrutura e reforçando a importância da prática diária de atividade física, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 30 minutos diários de exercícios.

Bruno Vicari liderou a edição ao lado da jornalista Mariana Spinelli, da repórter Natasha David, do comentarista Edu Afonso e do atleta olímpico Caio Bonfim, medalhista na marcha atlética. Ao longo do programa, os participantes percorreram uma distância total de 3,07 quilômetros, reforçando o caráter simbólico e educativo da ação.

A entrega oficial do certificado foi feita pela juíza Camila Borenstain, que surpreendeu Vicari durante a transmissão do SportsCenter. A cerimônia incluiu transmissão ao vivo de 10 minutos, seguida de registro fotográfico no estúdio.

