CBF divulga áudios do VAR de lances polêmicos na derrota do Bahia para o Atlético-MG

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:22
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na madrugada desta quinta-feira (6), os áudios e vídeos do Árbitro de Vídeo (VAR) da partida entre Atlético-MG e Bahia, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado na Arena MRV e vencido pelo Galo por 3x0, foi marcado por dois lances polêmicos: uma entrada de Júnior Alonso em Michel Araújo e a expulsão de Kanu. A decisão da arbitragem no dois lances gerou revolta pelo lado da equipe baiana.
Veja como foi Atlético-MG x Bahia
O principal questionamento da equipe de Rogério Ceni ocorreu logo nos primeiros segundos de partida. Em uma disputa no meio de campo, o zagueiro atleticano Júnior Alonso atingiu o tornozelo do meia Michel Araujo com a sola da chuteira. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, natural do Espírito Santo, posicionado próximo à jogada, mandou o lance seguir, o que gerou protestos imediatos do time visitante.
A checagem foi realizada pela equipe do VAR, comandada por Rafael Traci, do Paraná, mas não houve recomendação de revisão no monitor. Nos áudios divulgados, o diálogo entre os árbitros mostra que o contato foi considerado acidental e sem força suficiente para expulsão.
“Sem falta, sem falta, pode seguir. Ele escorrega na bola. Toca o pé, mas o pé não está fixo”, diz voz da cabine. “Tem um pé que está no tornozelo do jogador, mas ele não está com o pé apoiado no chão, vai deslizando. Está em disputa da bola”, complementa Traci. A decisão de campo, portanto, foi mantida.
O segundo lance divulgado pela CBF envolve o zagueiro Kanu, expulso aos sete minutos do segundo tempo. O defensor do Bahia derrubou Bernard quando o atacante do Atlético-MG avançava em direção ao gol. Inicialmente, o árbitro aplicou cartão amarelo, mas foi chamado à revisão pelo VAR, que avaliou o lance como DOGSO, sigla em inglês para “Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity” (impedir uma oportunidade clara de gol)
“Vou te recomendar revisão para um possível DOGSO. Ele tem totais condições de domínio da bola e vai sair sozinho com o goleiro”, afirmou Traci durante o diálogo. “A bola é muito mais para o atacante. Ele desiste de jogar para puxar. Eu vou tirar o amarelo e aplicar o vermelho pela possibilidade real de gol”, respondeu Lacerda após a análise no monitor.
Com um jogador a menos, o Bahia não resistiu à pressão do Atlético-MG e sofreu os três gols após a expulsão. Depois da derrota em Belo Horizonte, o Bahia volta a campo neste sábado (8), às 18h30, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.