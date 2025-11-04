Acesse sua conta
Jogadora do Bahia projeta decisão de título no Campeonato Baiano: 'Clássico é quem se entrega mais'

Carol Martins e o Tricolor voltam a campo neste sábado (8), às 16h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:02

Carol Martins é defensora do Bahia
Carol Martins é defensora do Bahia Crédito: Divulgação

O Bahia se prepara para o último e mais importante desafio da temporada: a final do Campeonato Baiano Feminino. Após vencer o jogo de ida por 1x0, a equipe vai em busca do título neste sábado (8), às 16h, na Arena Fonte Nova. Antes de enfrentar o Vitória, a defensora Carol Martins destacou o respeito ao adversário e o foco do grupo na reta decisiva da competição.

Temos que respeitar sempre o adversário. Vencemos o primeiro jogo, mas isso não significa que vamos entrar em campo com menos garra ou comprometimento

Carol Martins

Jogadora do Bahia

Com o clássico em aberto, Carol reforçou a importância da entrega e da concentração para alcançar o objetivo final. “Clássico é sempre decidido em quem tem mais vontade, quem se entrega mais. A gente vem se preparando bastante pra essa final e estamos muito confiantes”, complementou.

Ingressos à venda

As Mulheres de Aço buscam o hexacampeonato baiano neste sábado (8) e os ingressos para a partida já estão à venda. Desde terça-feira (4), os Sócios Esquadrão podem garantir o ingresso de forma gratuita através da plataforma da Ingresse. Apesar da gratuidade, é necessário que o sócio realize o check-in, assim como foi feito na final da Copa do Nordeste sub-20.

Na quarta-feira (5), a partir das 10h, será iniciada a venda para torcedores não sócio. Os ingressos custam R$ 10. O novo sistema de compra de ingresso, através da Ingresse, se aplica a ingressos de todos os setores.

Para adquirir o ticket, o usuário deverá acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. Outra possibilidade é comprar diretamente no site da Ingresse. Desde junho de 2025, o acesso à Arena Fonte Nova é realizado exclusivamente por meio de biometria facial.

