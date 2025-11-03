AMARELINHA CONVOCADA

Com Luciano Juba, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos

Brasil vai enfrentar Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:11

Ancelotti durante convocação nesta segunda-feira (3) Crédito: Reprodução

A última convocação do técnico italiano Carlo Ancelotti trouxe novidades para a Seleção Brasileira, principalmente de jogadores que atuam em solo nacional. Durante a tarde desta segunda-feira (3), o comandante da Amarelinha revelou quem eram os 25 nomes chamados para compor o elenco do Brasil nos amistosos contra Senegal e Tunísia.

Na última lista, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia, somente quatro atletas que atuam no Brasil estiveram presentes: Hugo Souza (Corinthians), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo) e Fabrício Bruno (Cruzeiro). Além dos três primeiros nomes, que voltaram a ser chamados, Ancelotti também convocou Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Luciano Juba (Bahia) e Vitor Roque (Palmeiras). Os dois últimos são as grandes novidades da nova lista.

Com sete jogadores do Campeonato Brasileiro convocados, o comandante italiano voltou a defender os amistosos como oportunidades de conhecer novos atleta, como é o caso com o defensor do Bahia. "Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar, e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato", disse.

Com uma indefinição na lateral esquerda, Ancelotti também explicou o motivo pela convocação do atleta do Bahia. "É um jogador com perfil técnico muito importante, fez uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Um jogador que pode jogar por dentro, como lateral-esquerdo. Está indo muito bem com o Bahia. Acredito que pela avaliação que temos feito na lateral direita, com Douglas Santos e Caio Henrique, também podemos fazer uma avaliação sobre ele", respondeu.

Essa foi a primeira vez que Luciano Juba foi convocado para defender a seleção. Pelo Tricolor, o lateral esquerdo já somou 133 jogos com a camisa azul, vermelha e branca. Durante sua passagem pelo Bahia, já são 10 gols marcados e 16 assistências concedidas, sendo a última delas no último domingo (2), quando cruzou para o gol de Willian José na partida contra o Red Bull Bragantino.

"Desde criança, abri mão de muita coisa para me profissionalizar no futebol. Por mais que estivesse distante, nunca desisti de lutar pelos meus objetivos e sonhar cada vez mais alto. Hoje posso dizer que realizo meu sonho de criança de ter a honra de vestir a camisa da Seleção Brasileira e vou dar o meu máximo para representar meu país. Vamos juntos, Brasil", celebrou o lateral do Bahia nas redes sociais.

Antes de Juba, outro jogador do Bahia já havia sido convocado para integrar o elenco da Seleção Brasileira em 2025. O volante Jean Lucas foi chamado em agosto para defender o país nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Bolívia. Dentro de campo, o volante tricolor entrou em campo apenas no segundo jogo, quando o Brasil foi derrotado pela Bolívia por 1x0.

Antes de Jean e Juba, o Bahia não tinha um jogador convocado desde 1991, quando Luís Henrique vestiu a camisa da Amarelinha. O meio-campista brilhou no Esquadrão semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1990 e participou de amistosos e da Copa América de 1991, totalizando dez jogos e quatro gols pela seleção principal enquanto defendia o Tricolor baiano. Até hoje, ele é o atleta do Bahia com mais convocações na história recente do clube, tendo marcado época com 74 partidas, 19 gols e 16 assistências pelo Esquadrão.

Ao longo da história, o Bahia já teve 11 jogadores convocados para a seleção brasileira principal. A primeira série de convocações aconteceu em 1957, com atletas como Henrique, Zé Alves e Vicente Arenari. Na década de 1980, nomes como Zé Carlos, Bobô e Charles também vestiram a amarelinha.

O grupo convocado começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13h (de Brasília). No dia 16, a delegação chefiada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30 (de Brasília)

Convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Andrey Snatos (Chelsea), Fabinho (Al-Ittihad) e Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), João Pedro (Chelsea), Vitor Roque (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).