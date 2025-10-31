TEMPERO DA CASA

Em comparação com 2024, Bahia usa mais a base e o Vitória usa menos na Série A

Pivetes de Aço somaram mais minutos neste Brasileirão em comparação com os jogadores da Fábrica de Talentos

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

Paulo Roberto e Tiago foram os últimos jogadores da base usados por Vitória e Bahia na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Letícia Martins/EC Bahia

Historicamente, Bahia e Vitória sempre recorreram às suas divisões de base para ajudar o clube principal nos momentos decisivos. No entanto, o número de jogadores que sobem ao profissional e ganham espaço efetivo nas partidas segue sem regularidade entre os times baianos. Em relação à última edição do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão aumentou o número de atletas da base na Série A, enquanto o Leão tem apostado cada vez menos nos seus jovens talentos.

Dentro do elenco de cada um dos times da dupla Ba-Vi, há exemplos de jogadores que iniciaram suas trajetórias nas categorias de base dos clubes e, com o tempo, se consolidaram como peças fundamentais no elenco profissional. No Tricolor, o exemplo a ser seguido é o zagueiro Gabriel Xavier, que chegou a Salvador para integrar o time sub-20 em 2020. Desde 2022, quando passou a ser utilizado com frequência pela equipe principal, são quatro temporadas no time “de cima” do Bahia.

A Toca do Leão, por outro lado, conta com Lucas Arcanjo, um dos ídolos da torcida rubro-negra no atual elenco. Titular do clube desde 2021, o goleiro chegou com 17 anos ao Vitória, após se destacar contra o Leão com a camisa do Galícia. A consolidação do atleta rendeu ao jogador o posto de segundo goleiro com mais jogos com a camisa rubro-negra, com 227 aparições.

Solução caseira

Trinta rodadas já foram disputadas na atual edição do Campeonato Brasileiro. Se dentro de campo o Ba-Vi da Série A terminou com um triunfo para cada lado, a disputa na utilização da base é vencida pelos tricolores.

Apesar de cumprirem o papel de exemplo para os jovens que desejam se consolidar nos clubes baianos, Gabriel Xavier e Lucas Arcanjo não entram na conta. Ambos já acumulam mais de três temporadas como profissionais e ultrapassaram a idade olímpica - ou seja, têm mais de 23 anos e já se consolidaram como jogadores experientes no elenco principal.

Em 2025, foram cinco atletas usados pelo técnico Rogério Ceni no Brasileirão. Ao todo, os Pivetes de Aço somaram 804 minutos com a camisa azul, vermelha e branca. O destaque fica por conta do atacante Tiago, com 17 partidas disputadas. Além do camisa 77, Fredi Lippert, Ruan Pablo, Zé Guilherme e Kauê Furquim também entraram em campo na Série A. Mesmo sendo contratações da temporada, a inclusão dos últimos dois nomes acontece pelas participações dos atletas em competições de base.

O cenário é o oposto do Vitória, que apenas tem dois jogadores da base com minutagem na primeira divisão. Com exceção de Thiago Carpini, cada um dos outros três técnicos deu oportunidades para um atleta jovem. Fábio Carille usou o volante Wendell por 67 minutos contra o Flamengo, enquanto Rodrigo Chagas e Jair Ventura colocaram o lateral Paulo Roberto nos jogos diante de Atlético-MG e Corinthians. Ao todo, o defensor somou 97 minutos pelo Leão.