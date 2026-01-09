Acesse sua conta
Vitória perde na última rodada da fase de grupos, mas garante vaga no mata-mata da Copinha

Leõezinhos foram derrotados por 1x0 pelo Flamengo de Guarulhos e passaram em 2º no Grupo 28

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:11

Com time misto, Vitória foi derrotado pelo Flamengo-SP
Com time misto, Vitória foi derrotado pelo Flamengo-SP Crédito: Matheus Tahan/EC Vitória

O Vitória está classificado para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com a derrota por 1x0 para o Flamengo de Guarulhos, nesta sexta-feira (9), no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, o Rubro-Negro terminou na segunda colocação do Grupo 28 e garantiu vaga no mata-mata da competição.

Já assegurado na próxima fase antes da bola rolar, o Leão entrou em campo com uma formação alternativa. Sob o comando de Mário Henrique, o Vitória iniciou o jogo com Ochoa; Hiago, Messias, Luís Fabiano e Wanderson; Nico, Airton e Hiago Moura; Ygor Luan, Eliandro e Ruan Gabriel.

Jogadores do Vitória inscritos na Copinha 2026

Goleiros Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Zagueiros do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Laterais do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Volantes do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Meio-campistas do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Atacantes do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Comissão técnica do Vitória Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
1 de 7
Goleiros Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória

O confronto começou de forma desfavorável para os Leõezinhos. Logo aos três minutos, Albernaz cruzou da direita e encontrou Rhaul, que se antecipou à marcação e finalizou no contrapé de Ochoa para abrir o placar para o time paulista.

Empurrado pela torcida, o Flamengo de Guarulhos manteve maior presença ofensiva na primeira etapa, enquanto o Vitória só conseguiu equilibrar as ações a partir da metade do tempo, principalmente em jogadas de bola parada, levando perigo ao goleiro Matheus Roger, mas sem conseguir empatar.

No segundo tempo, o Rubro-Negro voltou com postura mais agressiva e passou a ocupar o campo ofensivo. Eliandro teve uma boa oportunidade, e Ruan Gabriel quase marcou em um lance de muita categoria, ao tentar encobrir o goleiro após erro da defesa adversária, mas Matheus Roger conseguiu evitar o gol. Pouco depois, Wanderson também parou em nova defesa do arqueiro, que se consolidou como um dos destaques da partida.

Apesar da pressão final, o Vitória não conseguiu furar o bloqueio do Flamengo de Guarulhos, que sustentou a vantagem mínima até o apito final. No outro jogo do grupo, Capivariano e Rio Branco-ES empataram em 3x3, resultado que manteve o Rubro-Negro na segunda colocação, com quatro pontos. O time paulista terminou na liderança, com sete.

Agora, o Vitória terá um desafio de peso na próxima fase: o Leão enfrenta o Palmeiras, primeiro colocado do Grupo 27, no duelo eliminatório que vale vaga na sequência da Copinha.

