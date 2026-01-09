BAIANÃO 2026

Vitória x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 16h, no Barradão, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Atlético de Alagoinhas se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, pela jogo de abertura do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Atlético de Alagoinhas ao vivo

A partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas terá transmissão ao vivo por TVE (TV aberta), TVE no YouTube e TV Vitória (YouTube).

Vitória

O Vitória inicia o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, formada por jogadores da base, atletas com pouca minutagem em 2025 e jogadores que retornam de empréstimo, devido ao início mais cedo do Brasileirão neste ano. O técnico Rodrigo Chagas terá a missão de conduzir o clube ao 31º título estadual, após a última conquista em 2024.

Atlético de Alagoinhas

Após os títulos de 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas busca voltar a uma final do Baianão. O time é comandado por Agnaldo Liz e conta com nomes experientes como Miller, Van, Willian Kaefer, Ruan Teles, Patyêgo e o atacante Walter, de 36 anos, principal destaque da equipe.

Prováveis escalações de Vitória x Atlético de Alagoinhas

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Kauan e Jamerson; José Breno, Dudu Miraíma e Pablo; Luis Miguel, Felipe Cardoso e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas

Atlético de Alagoinhas: Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Gabriel Lima; Everson, Willian Kaefer, Miller e Esquerdinha; Ruan Teles e Walter. Técnico: Agnaldo Liz

Ficha do Jogo