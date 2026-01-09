Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 16h, no Barradão, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Atlético de Alagoinhas se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, pela jogo de abertura do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Atlético de Alagoinhas ao vivo

A partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas terá transmissão ao vivo por TVE (TV aberta), TVE no YouTube e TV Vitória (YouTube).

Vitória

O Vitória inicia o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, formada por jogadores da base, atletas com pouca minutagem em 2025 e jogadores que retornam de empréstimo, devido ao início mais cedo do Brasileirão neste ano. O técnico Rodrigo Chagas terá a missão de conduzir o clube ao 31º título estadual, após a última conquista em 2024.

Atlético de Alagoinhas

Após os títulos de 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas busca voltar a uma final do Baianão. O time é comandado por Agnaldo Liz e conta com nomes experientes como Miller, Van, Willian Kaefer, Ruan Teles, Patyêgo e o atacante Walter, de 36 anos, principal destaque da equipe.

LEIA MAIS 

Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF

Detalhe em vídeo revela novo reforço do Vitória que ainda não foi anunciado

Papellin define estratégia do Vitória no mercado e planeja até cinco contratações para Série A

Novo diretor do Vitória promete resgatar DNA formador: ‘O futuro do clube passa pela base’

Prováveis escalações de Vitória x Atlético de Alagoinhas

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Kauan e Jamerson; José Breno, Dudu Miraíma e Pablo; Luis Miguel, Felipe Cardoso e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas

Atlético de Alagoinhas: Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Gabriel Lima; Everson, Willian Kaefer, Miller e Esquerdinha; Ruan Teles e Walter. Técnico: Agnaldo Liz

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Atlético de Alagoinhas
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 1ª rodada
  • Data: Sábado, 10 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador – BA
  • Onde assistir: TVE, TVE (YouTube), TV Vitória (YouTube)

Tags:

Vitória Atlético de Alagoinhas Baianão

Mais recentes

Imagem - Vitória perde na última rodada da fase de grupos, mas garante vaga no mata-mata da Copinha

Vitória perde na última rodada da fase de grupos, mas garante vaga no mata-mata da Copinha
Imagem - Bahia renova com joia da base e fixa multa rescisória acima de R$ 1 bilhão

Bahia renova com joia da base e fixa multa rescisória acima de R$ 1 bilhão
Imagem - Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF

Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema
02

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
03

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista