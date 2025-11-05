Bahia sofre com expulsão no início do segundo tempo e é goleado pelo Atlético-MG

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 21:56
Era um dia histórico para o técnico Rogério Ceni. Em seu 500º jogo como técnico, o comandante tricolor foi para Belo Horizonte com a missão de bater o Atlético-MG e vencer a primeira partida como visitante depois de dois meses. No entanto, o número 500 apareceu para outro jogador: o atacante Hulk, que marcou o seu 500º gol na carreira para abrir o placar do triunfo do Galo sobre o Bahia, por 3x0.
Com o resultado, o tricolor estaciona nos 52 pontos e aumenta o jejum de triunfos longe de Salvador para oito jogos. Além disso, a equipe perde a oportunidade de se aproximar do Mirassol, que ainda joga amanhã (6), contra o Fluminense. O time volta a campo neste sábado (8), contra o Internacional, em Porto Alegre.
O jogo
O Bahia começou apostando em saídas de velocidade para surpreender a defesa do Atlético. Dos 11 que iniciaram contra o Bragantino, no domingo, apenas cinco começaram a partida em Belo Horizonte: Ronaldo, David Duarte, Luciano Juba, Acevedo e Jean Lucas.
Ainda no primeiro minuto, o time reclamou de um possível cartão vermelho para Júnior Alonso, após chegada dura em Michel Araujo, mas o lance foi ignorado pelo VAR. Logo depois, o tricolor ensaiou duas chegadas de perigo com Tiago, que foi encontrado em infiltrações na área mineira, mas foi desarmado pela zaga.
A primeira chance real do Esquadrão veio aos 13 quando Michel Araújo tentou em chute colocado da meia-lua, mas mandou para fora. Na sequência, Tiago recebeu sozinho na grande área, mas bateu em cima do goleiro Everson.
Aos 16, o Galo chegou pela primeira vez em chute de Alexsander que foi defendido sem sustos por Ronaldo. Dois minutos depois, Arana tentou de fora, mas a bola desviou em Arias e saiu pela linha de fundo. Com 23, Jean Lucas recebeu na intermediária e arriscou de longe, para fora.
Aos 29, Hulk saiu em contra-ataque e encontrou Dudu pela direita. O atacante cruzou para Bernard na grande área, que furou e, no rebote, Hulk chutou em cima da defesa baiana. A bola voltou para o ataque mineiro e parou nos pés do camisa 7 que chutou forte para defesa de Ronaldo.
A equipe mineira passou a cercar mais a área do Bahia, que tinha dificuldades em sair do campo defensivo. Ainda assim, o Galo não criou nenhuma chance de grande perigo até o final do primeiro tempo. No final, as duas equipes voltaram para o vestiário com o zero no placar.
O Bahia voltou do intervalo sem alterações. O início da segunda etapa anunciou problemas para o tricolor quando, aos 6, Kanu foi expulso após revisão do VAR. Com a expulsão, o técnico Rogério Ceni fez três alterações no time: Erick, Rezende e Erick Pulga nos lugares de Michel Araujo, Ademir e Cauly. Na sequência, o Galo abriu o placar com Dudu de cabeça, mas o lance foi anulado por impedimento de Guilherme Arana.
Em vantagem numérica, o Atlético-MG passou a cercar mais a área tricolor. Aos 16, Arana mandou de longe e forçou Ronaldo a fazer uma boa defesa. Cinco minutos depois, Hulk recebeu cruzamento da esquerda e tentou de fora. A bola desviou em Rezende e voltou para o atacante que mandou forte no canto esquerdo do goleiro do Bahia para abrir o placar na Arena MRV.
O Bahia tentou responder de forma imediata em chute de Jean Lucas defendido sem sustos pelo arqueiro mineiro. Rogério Ceni tentou mudar a dinâmica da partida colocando Willian José e Iago nos lugares de Tiago e Jean Lucas.
No entanto, um velho conhecido da torcida baiana foi o responsável por definir a partida: Biel. Primeiro, ele sofreu falta de Iago pelo lado esquerdo. Na cobrança, Igor Gomes surpreendeu a defesa e mandou no ângulo, sem chances para Ronaldo, para ampliar o placar. Logo na sequência, o atacante foi acionado por Rony em velocidade e tocou rasteiro para marcar o terceiro.
Depois de confirmar a goleada, o alvinegro baixou a pressão e passou a aguardar o final da partida. O Bahia tentou aproveitar os espaços para reduzir a desvantagem, mas pouco pôde fazer. No final, ficou a festa da torcida atleticana, que vê o time respirar no Brasileirão. Já o Bahia terá que arrumar os cacos antes do jogo contra o Internacional, neste sábado (8).
Atlético-MG x Bahia – 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Atlético-MG: Everson; Saraiva, Ruan (Iván Román), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander (Natanael), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Igor Gomes) e Bernard (Biel); Dudu (Rony) e Hulk. Técnico: Diogo Alves
Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Iago) e Michel Araújo (Erick); Cauly (Rezende), Ademir (Erick Pulga) e Tiago (Willian José). Técnico: Rogério Ceni
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
Gols: Hulk aos 21, Igor Gomes aos 30 e Biel aos 31 do segundo tempo
Cartões amarelos: Bernard e Ruan (Atlético-MG); Ronaldo e Tiago (Bahia)
Cartão vermelho: Kanu (Bahia)
Público: 25.506 pagantes
Renda: R$ 1.102.674,50
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rafael Tracci (PR)