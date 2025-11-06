Acesse sua conta
Vitória mantém promoção de ingressos para duelo contra o Botafogo; veja valores e locais de venda

Com a campanha #CupomSócioSMV as entradas estão disponíveis a partir de R$20

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:00

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Embalado pela torcida colossal, o Vitória segue reagindo na luta contra o rebaixamento. Após vencer o Internacional por 1x0, na última quarta-feira (5), no Barradão, o Rubro-Negro deixou momentaneamente a zona da degola e chegou aos 34 pontos, ocupando a 16ª colocação.

Neste domingo (9), às 16h, novamente em casa, o time volta a campo para encarar o Botafogo, no Barradão, em partida válida pela 33ª rodada da competição.Para o confronto, o clube decidiu manter as promoções de ingressos, com o objetivo de lotar o estádio e impulsionar o Leão nessa reta final decisiva.

Check-in e venda física de ingressos

O check-in para os sócios-torcedores foi liberado na segunda-feira (3), com abertura escalonada de acordo com o plano do programa Sou Mais Vitória (SMV). O acesso ao Barradão segue sendo feito exclusivamente por reconhecimento facial, e o clube alerta que quem não realizar o check-in antecipado não poderá entrar caso os ingressos se esgotem.

As vendas online para o público geral foram abertas nesta quinta-feira (6), pelo site Ingresso S.A, enquanto as vendas físicas começam nesta sexta (7). As entradas serão vendidas na loja do clube nos shoppings Parque, Norte, Paralela, Salvador, Bela Vista e da Bahia, que funcionam na sexta e no sábado, das 10h às 21h.

Além disso, os torcedores também podem garantir ingressos na loja do clube no Capemi, das 9h às 19h, na sexta, e no sábado, das 9h às 17h. Assim como a Loja do Barradão abre na sexta, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 14h. Já a bilheteria do Barradão funciona exclusivamente no domingo, das 14h às 17h.

Seguindo a campanha #CupomSócioSMV, que já foi sucesso em outros jogos do Vitória, os sócios recebem cupons por e-mail e podem compartilhá-los com amigos. Com o desconto, os ingressos custam R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeiras).

