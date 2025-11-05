FOI NA RAÇA

Com gol de Lucas Halter, Vitória supera Internacional e dorme fora do Z-4

Rubro-negro aguarda jogo do Santos nesta quinta-feira (6) para confirmar saída da zona de rebaixamento

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:58

Lucas Halter abriu o placar para o Vitória diante do Internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dentro de casa, o Vitória fez valer o mando de campo e superou o Internacional por 1x0 dentro do Barradão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando a bola rolou, o Leão foi superior ao adversário e traduziu o desempenho em resultado. Lucas Halter foi o autor do único gol da partida. O placar magro, no entanto, não importa para o torcedor rubro-negro, que apenas liga para o alívio de comemorar mais um resultado positivo.

Após o revés em Belo Horizonte, o técnico Jair Ventura modificou o time para enfrentar o Colorado. Com um misto de suspensões e escolhas técnicas, Maykon Jesus assumiu a ala esquerda, Gabriel Baralhas voltou no meio de campo e Renzo López ganhou a titularidade como centroavante do time.

Com o resultado, o Leão soma mais três pontos e chega aos 34 na primeira divisão, ultrapassando momentaneamente o Santos, que enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (6). Fora da zona de rebaixamento, o Vitória liga o secador e torce para um revés do Peixe. Agora, os rubro-negros terão três dias antes de voltar ao estádio para receber o Botafogo no domingo (9). A bola rola às 16h no gramado do Barradão.

O JOGO

O torcedor do Vitória não imaginava que o início do confronto teria tantas emoções. A briga contra o rebaixamento gera a ansiedade que entra em campo e aumenta a temperatura do jogo. Foi assim que os dois clubes começaram o confronto. Com a bola, gaúchos e baianos se lançaram ao ataque com todos os homens que podiam.

Enquanto o Colorado valorizava a posse de bola e tentava criar superioridade nas alas do Leão para alçar bolas na área, o Vitória buscava chegar ao ataque com velocidade. A estratégia tinha o mesmo movimento se repetindo. Erick recebia no campo de defesa e forçava o lançamento para os atacantes do time aproveitarem o espaço entre os três zagueiros do Internacional. Foi dessa forma que os donos da casa conseguiram um pênalti, que posteriormente foi anulado por impedimento.

O primeiro tempo contou com uma alternância de domínios entre os times. Porém, o Leão controlou defensivamente a equipe adversária, rebatendo as chegadas dos visitantes e vencendo os duelos no meio de campo. Foram os donos da casa, inclusive, que geraram mais chances de abrir o placar, enquanto o Internacional saiu para o intervalo com apenas um chute em direção ao gol. Os visitantes também sofreram nas bolas longas dos rubro-negros.

A lição deixada para o segundo tempo foi a de melhorar a qualidade do confronto. Em uma partida mais parecida com um jogo de vôlei – já que mais ficou no alto do que rolou pelo chão –, a tão sonhada saída da zona de rebaixamento só iria se concretizar com uma mudança na construção de jogo do Vitória.

Se os minutos finais da primeira etapa contaram com um evidente desgaste físico da equipe comandada por Jair Ventura, a volta do intervalo veio com um Leão mostrando um ímpeto ofensivo superior ao rival gaúcho. Na pressão rubro-negra, Erick até chegou a balançar as redes, mas a bola entrou dentro do gol pelo lado de fora, o que confundiu não só os torcedores, mas até os próprios jogadores.

Percebendo um Vitória superior ofensivamente e defendendo bem as investidas do Colorado, o técnico do Leão desmontou a linha com cinco defensores e armou um 4-3-3. A modificação deixou o time ainda mais ofensivo e não demorou cinco minutos para surtir efeito. Aos 22 minutos, Matheuzinho cobrou escanteio, o capitão Lucas Halter subiu mais que a marcação e desviou a bola para dentro do gol. Daí para o final, foi só sofrimento para o Leão. O apito final, no entanto, trouxe o alívio necessário para a nação rubro-negra, que dorme nesta quarta-feira (5) fora da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 0 Internacional - 32ª rodada do Brasileirão

Vitória: Thiago Couto; Erick, Camutanga, Lucas Halter, Edu (Neris/Dudu) e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas e Willian Oliveira; Matheuzinho (Osvaldo), Cantalapiedra (Lucas Braga) e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.



Internacional: Ivan; Bruno Gomes (Luis Otávio), Vitão, Clayton Sampaio (Óscar Romero), Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Vitinho (Raykkonen) e Ricardo Mathias (Carbonero). Técnico: Ramón Díaz.

Local: Barradão, em Salvador

Gol: Lucas Halter, aos 22 minutos do segundo tempo;

Cartões Amarelos: Bruno Gomes, Ivan, Bernabei, Baralhas (Internacional); Jair Ventura, Dudu, Camutanga, Gabriel Baralhas (Vitória);

Público pagante: 21.567 pessoas;

Renda: R$ 460.497,00;

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (Trio de Minas Gerais);