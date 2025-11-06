Acesse sua conta
Jogador de futebol americano é encontrado morto após perseguição policial

Aos 24 anos, Marshawn Kneeland, do Dallas Cowboys, foi achado sem vida no Texas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:19

Marshawn Kneeland
Marshawn Kneeland Crédito: Divulgação/Dallas Cowboys

O jogador Marshawn Kneeland, defensive end do Dallas Cowboys, time de futebol americano, foi encontrado morto nesta quinta-feira (6), em Texas, nos Estados Unidos, após fugir de autoridades. A informação foi confirmada pelo time e pela NFL. A polícia local trabalha com a hipótese de suicidio.

De acordo com as autoridades, Kneeland teria fugido de uma abordagem policial na noite de quarta-feira (5). Agentes do estado do Texas tentaram parar o veículo conduzido pelo atleta, que não obedeceu à ordem de parada e iniciou uma perseguição. Pouco depois, o carro foi encontrado com marcas de colisão, e os policiais constataram que o jogador havia deixado o local a pé.

Horas mais tarde, o corpo de Marshawn Kneeland foi localizado com um ferimento de arma de fogo. A polícia não revelou o local exato onde ele foi encontrado, mas informou que o jogador já havia manifestado “intenções suicidas” antes do ocorrido.

O agente do atleta, Jonathan Perzley, confirmou a morte em comunicado emocionado. “Estou devastado em confirmar que meu cliente e querido amigo Marshawn Kneeland faleceu ontem à noite. Ele se dedicava com paixão a cada treino e a cada partida. Perder alguém com tanto talento e generosidade é uma dor indescritível”, afirmou.

O Dallas Cowboys também se pronunciou, lamentando a perda do jovem jogador. “Marshawn era um companheiro de equipe querido e um membro valioso da nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada, Catalina, e com toda a família”, disse o clube em nota oficial.

A NFL, liga profissional de futebol americano, também expressou pesar: “Estamos profundamente tristes com a trágica notícia do falecimento de Marshawn Kneeland. Nossos sentimentos estão com seus familiares, amigos e companheiros de equipe”.

