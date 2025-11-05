MULTA

Popó paga R$ 250 mil após confusão em luta e indica Osid para receber doação

Após briga generalizada no ringue, ex-pugilista revelou que destinou valor da punição para as Obras Sociais Irmã Dulce

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:48

Popó é tetracampeão mundial de boze Crédito: Gaspar Nobrega

O ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas revelou ter sido multado em R$ 250 mil pela organização do Spaten Fight Night, realizado em São Paulo, após a briga generalizada que marcou o duelo contra Wanderlei Silva. Segundo ele, o ex-lutador de MMA também precisou arcar com o mesmo valor, já que cada atleta era responsável pela conduta de sua equipe durante o evento.

Durante entrevista ao programa Vem Que Tem, da Rádio Metropole, nesta terça-feira (4), Popó contou que a penalidade também é um ato solidário. “Eu paguei uma multa de R$ 250 mil, por causa da confusão, ele (Wanderlei) também pagou, porque cada um se responsabilizava por sua equipe. Tinha que pegar essa multa e fazer uma doação para um trabalho social e eu direcionei para Irmã Dulce (Osid)”, explicou. O baiano ainda revelou que a quantia será repassada à instituição: “Vão receber alguém da produção da Spaten, vai procurar vocês, porque indiquei vocês para receber esses R$ 250 mil de multa que eu tomei de 15% da minha bolsa”.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada 1 de 7

O combate entre Popó e Wanderlei Silva, realizado no dia 27 de setembro, terminou de forma tumultuada. O tetracampeão mundial venceu no quarto round, após o árbitro desclassificar o adversário por reincidência em golpes ilegais - entre eles, duas cabeçadas. A decisão provocou invasão de membros das equipes e uma briga generalizada no ringue. Durante o tumulto, Wanderlei acabou nocauteado por um soco e deixou o local amparado por médicos.

Dias depois, o baiano anunciou sua aposentadoria do boxe, emocionado. “Eu nunca saí machucado de uma luta de boxe. Saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta. Vergonhoso para mim, vergonhoso para o boxe. Hoje eu penduro as luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Não tenho mais nada para provar para ninguém”, declarou.