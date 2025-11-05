Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Popó paga R$ 250 mil após confusão em luta e indica Osid para receber doação

Após briga generalizada no ringue, ex-pugilista revelou que destinou valor da punição para as Obras Sociais Irmã Dulce

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:48

Popó é tetracampeão mundial de boze
Popó é tetracampeão mundial de boze Crédito: Gaspar Nobrega

O ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas revelou ter sido multado em R$ 250 mil pela organização do Spaten Fight Night, realizado em São Paulo, após a briga generalizada que marcou o duelo contra Wanderlei Silva. Segundo ele, o ex-lutador de MMA também precisou arcar com o mesmo valor, já que cada atleta era responsável pela conduta de sua equipe durante o evento.

Durante entrevista ao programa Vem Que Tem, da Rádio Metropole, nesta terça-feira (4), Popó contou que a penalidade também é um ato solidário. “Eu paguei uma multa de R$ 250 mil, por causa da confusão, ele (Wanderlei) também pagou, porque cada um se responsabilizava por sua equipe. Tinha que pegar essa multa e fazer uma doação para um trabalho social e eu direcionei para Irmã Dulce (Osid)”, explicou. O baiano ainda revelou que a quantia será repassada à instituição: “Vão receber alguém da produção da Spaten, vai procurar vocês, porque indiquei vocês para receber esses R$ 250 mil de multa que eu tomei de 15% da minha bolsa”.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

O combate entre Popó e Wanderlei Silva, realizado no dia 27 de setembro, terminou de forma tumultuada. O tetracampeão mundial venceu no quarto round, após o árbitro desclassificar o adversário por reincidência em golpes ilegais - entre eles, duas cabeçadas. A decisão provocou invasão de membros das equipes e uma briga generalizada no ringue. Durante o tumulto, Wanderlei acabou nocauteado por um soco e deixou o local amparado por médicos.

Dias depois, o baiano anunciou sua aposentadoria do boxe, emocionado. “Eu nunca saí machucado de uma luta de boxe. Saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta. Vergonhoso para mim, vergonhoso para o boxe. Hoje eu penduro as luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Não tenho mais nada para provar para ninguém”, declarou.

Com 44 lutas no cartel, sendo 42 vitórias, 34 por nocaute, Popó afirmou que pretende dedicar-se à família e preservar a saúde. “Foram 35 anos tomando soco na cara. Imagine soco na cabeça. Quero preservar minha saúde e não ser lembrado como alguém que ficou maluco por causa do boxe. Quero que vejam que o meu esporte é sadio, que promove vidas”, concluiu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Popó e Werdum se reencontram após pancadaria em luta: 'Esporte venceu'

Após anunciar aposentadoria, Popó é indicado ao Hall da Fama do boxe

Aos prantos, Popó anuncia aposentadoria: 'Não quero mais saber de boxe'

Popó posta carta aberta ao filho após tumulto em luta com Wanderlei Silva

Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Tags:

Popó Popó Freitas

Mais recentes

Imagem - Bahia sofre com expulsão no início do segundo tempo e é goleado pelo Atlético-MG

Bahia sofre com expulsão no início do segundo tempo e é goleado pelo Atlético-MG
Imagem - Com gol de Lucas Halter, Vitória supera Internacional e dorme fora do Z-4

Com gol de Lucas Halter, Vitória supera Internacional e dorme fora do Z-4
Imagem - Veja em qual canal vai passar Atlético-MG x Bahia ao vivo

Veja em qual canal vai passar Atlético-MG x Bahia ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos