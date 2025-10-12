PAZ REINOU

Popó e Werdum se reencontram após pancadaria em luta: 'Esporte venceu'

Encontro promovido por Rafael Cordeiro e Pablo Marçal encerra clima de tensão

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:48

Popó e Werdum se reencontraram Crédito: Reprodução

Quase um mês depois da briga generalizada que marcou o Spaten Fight Night, Acelino “Popó” Freitas e Fabrício Werdum deixaram as diferenças de lado. O reencontro aconteceu no Rio de Janeiro, em um momento registrado por Rafael Cordeiro, treinador e dono da equipe Kings MMA, que publicou o vídeo nas redes sociais para celebrar o fim da rivalidade.

“Estamos aqui no Rio de Janeiro, indo para o UFC, com esse time de primeira. Muito bom encontrar o Pablo (Marçal), o campeão Popó, nosso campeão (Fabricio) Werdum e, de uma certa forma, selar que o esporte venceu mais uma vez”, declarou Cordeiro.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada 1 de 7

Popó respondeu na sequência: “Com certeza, (o esporte) sempre vence, nunca perde. Só perde quando a gente cai – e está todo mundo em pé”.

Na postagem, o tetracampeão mundial de boxe ainda comentou: “Nada melhor do que a paz, o esporte sempre vence”.

O gesto de reconciliação foi elogiado por outros nomes do esporte. Minotauro reagiu com um “Perfeito. Ótimo, mestre”, enquanto Pedro Rizzo escreveu apenas “Excelente”.

O empresário e influenciador Pablo Marçal, que participou da mediação, contou bastidores do encontro. “Feliz em promover essa pacificação entre vocês, irmãos. Fui no quarto do Werdum buscar ele, e o mestre Cordeiro pra resolver isso com o Popó”, relatou em resposta à publicação de Rafael Cordeiro.

Durante o evento que originou a confusão, Werdum estava no córner de Wanderlei Silva, adversário de Popó naquela noite, e acabou envolvido na troca de agressões entre as equipes. O ex-campeão do UFC chegou a divulgar um áudio que atribuía a Popó ameaças ao time do “Cachorro Louco”.