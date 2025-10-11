DIA DE VITÓRIAS

Vitória avança no Baiano Feminino e mantém 100% na Copa Atlântico

Leoas da Barra avançaram com autoridade no estadual, enquanto a equipe Sub-19 conquista segue voando em torneio em Pernambuco

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:12

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Este sábado (11) foi de grandes resultados para o Vitória. Tanto o time feminino quanto à categoria de base conquistaram vitórias importantes. As Leoas da Barra garantiram classificação às semifinais do Campeonato Baiano Feminino, enquanto os jovens rubro-negros seguem com 100% de aproveitamento na Copa Atlântico Sub-19.

Na Toca do Leão, o time feminino do Vitória venceu o CFFB por 2x0, com gols de Buga e Rute, e carimbou a vaga entre as quatro melhores equipes do estadual pela quarta vez consecutiva. A boa campanha na primeira fase garantiu ao time o direito de decidir em casa, após liderar o Grupo A com seis vitórias em seis jogos, 45 gols marcados e apenas um sofrido.

Com o triunfo, as Leoas aguardam agora o encerramento das quartas de final para conhecer o adversário da próxima fase. Nos outros duelos, o São Francisco do Conde foi derrotado pelo Lusaca por 2x0, enquanto Atlético de Alagoinhas e Litoral Norte se enfrentam neste domingo (12), em Pituaçu. Os jogos das quartas terminam com o confronto entre Bahia e Juazeirense na próxima quarta (15).

Já em Pernambuco, o sub-20 do Vitória também fez bonito. Pela Copa Atlântico Sub-19, o time comandado por Mário Henrique venceu o América-PE por 2x1, no Retrô, em Camaragibe. Os gols foram marcados por Kauan Victor e Waldemir, que garantiram o segundo triunfo consecutivo da equipe na competição — a estreia havia sido uma vitória por 3x2 sobre o Sfera.