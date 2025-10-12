ASTROLOGIA

Anjo da Guarda deste domingo (12 de outubro) avisa a 2 signos: esqueça o orgulho e faça as pazes, antes que seja tarde

Mensagem angelical do dia traz cura emocional e incentiva a viver com mais espontaneidade

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 04:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Neste domingo (12), Dia das Crianças, o anjo da guarda sopra um recado suave, mas transformador: é tempo de deixar o coração respirar outra vez. O céu espiritual pede que você se lembre de como é bom sorrir sem medo e viver sem o peso do que não deu certo. A energia do dia favorece o perdão, o recomeço e o resgate da inocência que o tempo nunca conseguiu apagar completamente.

A mensagem é clara: não espere a vida estar perfeita para ser feliz. A felicidade nasce quando você se permite sentir, mesmo sem garantias. Os anjos anunciam um dia de renascimento emocional, em que cada riso, abraço ou gesto de carinho pode se tornar um ato de cura.

Áries

Seu anjo te chama para viver com mais leveza. Você tem pressa em acertar e, às vezes, acaba se cobrando demais. Hoje, o universo quer apenas que você viva, sem metas, sem defesas, sem medo de errar. Reze ao arcanjo Miguel, que te protege enquanto você aprende a confiar novamente no caminho e nas pessoas.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro

O anjo te envolve com uma luz calma e afetuosa. É hora de soltar o controle e deixar que a vida te surpreenda. O que você teme perder talvez nunca tenha sido seu de verdade, e o que é seu, ninguém tira. Invoque o arcanjo Chamuel, que cura o coração e ensina a encontrar alegria nas coisas simples.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5