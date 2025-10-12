Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda deste domingo (12 de outubro) avisa a 2 signos: esqueça o orgulho e faça as pazes, antes que seja tarde

Mensagem angelical do dia traz cura emocional e incentiva a viver com mais espontaneidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 04:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Neste domingo (12), Dia das Crianças, o anjo da guarda sopra um recado suave, mas transformador: é tempo de deixar o coração respirar outra vez. O céu espiritual pede que você se lembre de como é bom sorrir sem medo e viver sem o peso do que não deu certo. A energia do dia favorece o perdão, o recomeço e o resgate da inocência que o tempo nunca conseguiu apagar completamente.

A mensagem é clara: não espere a vida estar perfeita para ser feliz. A felicidade nasce quando você se permite sentir, mesmo sem garantias. Os anjos anunciam um dia de renascimento emocional, em que cada riso, abraço ou gesto de carinho pode se tornar um ato de cura.

Leia mais

Imagem - Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Nem desejo, nem carência: veja o que leva uma pessoa a trair no casamento e como salvá-lo

Nem desejo, nem carência: veja o que leva uma pessoa a trair no casamento e como salvá-lo

Áries

Seu anjo te chama para viver com mais leveza. Você tem pressa em acertar e, às vezes, acaba se cobrando demais. Hoje, o universo quer apenas que você viva, sem metas, sem defesas, sem medo de errar. Reze ao arcanjo Miguel, que te protege enquanto você aprende a confiar novamente no caminho e nas pessoas.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O anjo te envolve com uma luz calma e afetuosa. É hora de soltar o controle e deixar que a vida te surpreenda. O que você teme perder talvez nunca tenha sido seu de verdade, e o que é seu, ninguém tira. Invoque o arcanjo Chamuel, que cura o coração e ensina a encontrar alegria nas coisas simples.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Mensagem dos anjos: “A felicidade chega quando você se permite sentir, não quando tudo está sob controle.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais