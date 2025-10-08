ASTROLOGIA

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Presenças antigas voltam a cruzar o caminho de alguns signos trazendo lições, emoções e novas oportunidades de cura espiritual

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:00

A energia desta semana vem guiada pelo anjo da reconciliação, aquele que aproxima corações e permite que reencontros sirvam como pontes entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Sob a influência de Vênus e Mercúrio, o universo está movimentando situações antigas, despertando lembranças e promovendo reencontros que têm a missão de curar, encerrar ciclos e reacender sentimentos adormecidos.

Para cinco signos em especial, esse toque espiritual será sentido de forma intensa. Pessoas do passado podem reaparecer em forma de mensagem, sonho, ligação inesperada ou até um encontro ao acaso. E nada disso será por acaso.

Câncer

O anjo de Câncer sopra ventos de reconciliação. Um amor, um amigo ou alguém da família pode surgir para resolver algo que ficou mal compreendido. O coração canceriano sentirá a necessidade de ouvir, perdoar e deixar ir. Não é hora de se fechar, mas de acolher o que o destino traz.

Leão

Leão vai sentir o chamado do anjo da lembrança. Alguém marcante pode surgir, despertando emoções que pareciam enterradas. Esse reencontro vem para mostrar o quanto você amadureceu e para lembrar que orgulho não deve ser barreira quando o coração ainda tem o que dizer.

Libra

A energia de Libra será atravessada por um reencontro que parece guiado pela mão divina. Pode ser uma pessoa com quem existiu uma conexão profunda, mas também pode representar a chance de perdoar e se libertar. O anjo da justiça espiritual sopra para que o equilíbrio volte a reinar no coração libriano.

Capricórnio

Para Capricórnio, o anjo do destino promove um retorno inesperado. Alguém do passado pode aparecer com palavras que você esperava há muito tempo. Esse contato servirá para encerrar o que ficou em aberto e abrir espaço para novas experiências mais leves e verdadeiras.

Peixes

O anjo guardião de Peixes vem com energia de reconciliação emocional. Sonhos intensos e coincidências podem anunciar a presença de alguém com quem há um elo espiritual antigo. Este reencontro pode trazer paz, cura e a sensação de que o universo está costurando o que um dia se rompeu.