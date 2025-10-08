Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viatura capota durante perseguição e PM fica preso às ferragens em Salvador

Carro capotou dentro do túnel na ligação Lobato-Pirajá

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:45

Viatura bateu durante perseguição
Viatura bateu durante perseguição Crédito: Reprodução

Um policial militar do Batalhão Apolo ficou preso às ferragens após a viatura da sua equipe capotar durante uma perseguição no início da tarde desta quarta-feira (8), em Salvador. O acidente foi registrado dentro do túnel na Ligação Lobato-Pirajá, onde o veículo ficou a parte da frente e o teto danificados após capotar. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) participaram do socorro.

Logo após o acidente, os policiais foram vistos saindo mancando do veículo, exceto o agente que ficou preso às ferragens e precisa do apoio do Corpo de Bombeiros Militares para cortar a parte interna do carro. O trabalho demorou mais porque precisava ser feito com cuidado para preservar a integridade física do PM e foi feito com um alicate hidráulico. 

Todos três policiais foram socorridos conscientes. "O comandante e o patrulheiro foram imediatamente atendidos, levados para o Hospital Agenor Paiva. O motorista acabou ficando preso, com pé nas ferragens, tudo indica que por conta de uma fratura. Está sendo atendido pelo Samu, está recebendo apoio do Graer e vai ser direcionado ao Hospital do Subúrbio. Toda assistência está sendo dada aos policiais, que é mais importante nesse momento, e depois vamos fazer perícia, remoção da viatura", explicou o tenente-coronel Assemany. "O soldado Santana estava com sinais de fratura no pé, mas já foi socorrido". 

PM ficou preso às ferragens depois do acidente

Viatura bateu durante perseguição por Reprodução
Viatura bateu durante perseguição por Reprodução
PM ficou preso às ferragens depois do acidente por Reprodução
PM ficou preso às ferragens depois do acidente por Reprodução
PM ficou preso às ferragens depois do acidente por Reprodução
PM ficou preso às ferragens depois do acidente por Reprodução
Viatura bateu durante perseguição por Reprodução
Viatura bateu durante perseguição por Reprodução
1 de 8
Viatura bateu durante perseguição por Reprodução

Segundo informações iniciais, por volta das 11h, uma equipe da Apolo com três policiais na viatura estava perseguindo dois suspeitos em uma motocicleta quando o agente que dirigia o veículo perdeu o controle e o carro acabou capotando. Por conta do impacto da batida, a parte interna do veículo prensou o agente, que está imóvel dentro do carro.

Outra viatura também participada da ação, mas por conta do acidente os homens na moto conseguiram fugir. "O momento é de prestar socorro, depois vamos apurar os detalhes com a outra guarnição", acrescentou o comandante. Ele disse que a Polícia Militar vai retomar a busca pelos suspeitos posteriormente. 

Por conta do acidente, o trânsito dentro do túnel foi totalmente interrompido para ação do Corpo de Bombeiros no local.

Leia mais

Imagem - PMs envolvidos em morte de jovem na Engomadeira são denunciados e têm prisões solicitadas

PMs envolvidos em morte de jovem na Engomadeira são denunciados e têm prisões solicitadas

Imagem - Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia

Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia

Imagem - Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Tags:

Salvador Polícia

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe 1° cruzeiro da temporada 2025/2026; 62 embarcações farão escala na cidade

Salvador recebe 1° cruzeiro da temporada 2025/2026; 62 embarcações farão escala na cidade
Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
Imagem - Evento gastronômico vai reunir grandes chefs nacionais no Palacete Tirachapéu; veja quem vem

Evento gastronômico vai reunir grandes chefs nacionais no Palacete Tirachapéu; veja quem vem

MAIS LIDAS

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
01

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
02

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
03

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola