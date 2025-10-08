POLÍCIA

Viatura capota durante perseguição e PM fica preso às ferragens em Salvador

Carro capotou dentro do túnel na ligação Lobato-Pirajá

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:45

Viatura bateu durante perseguição Crédito: Reprodução

Um policial militar do Batalhão Apolo ficou preso às ferragens após a viatura da sua equipe capotar durante uma perseguição no início da tarde desta quarta-feira (8), em Salvador. O acidente foi registrado dentro do túnel na Ligação Lobato-Pirajá, onde o veículo ficou a parte da frente e o teto danificados após capotar. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) participaram do socorro.

Logo após o acidente, os policiais foram vistos saindo mancando do veículo, exceto o agente que ficou preso às ferragens e precisa do apoio do Corpo de Bombeiros Militares para cortar a parte interna do carro. O trabalho demorou mais porque precisava ser feito com cuidado para preservar a integridade física do PM e foi feito com um alicate hidráulico.

Todos três policiais foram socorridos conscientes. "O comandante e o patrulheiro foram imediatamente atendidos, levados para o Hospital Agenor Paiva. O motorista acabou ficando preso, com pé nas ferragens, tudo indica que por conta de uma fratura. Está sendo atendido pelo Samu, está recebendo apoio do Graer e vai ser direcionado ao Hospital do Subúrbio. Toda assistência está sendo dada aos policiais, que é mais importante nesse momento, e depois vamos fazer perícia, remoção da viatura", explicou o tenente-coronel Assemany. "O soldado Santana estava com sinais de fratura no pé, mas já foi socorrido".

Segundo informações iniciais, por volta das 11h, uma equipe da Apolo com três policiais na viatura estava perseguindo dois suspeitos em uma motocicleta quando o agente que dirigia o veículo perdeu o controle e o carro acabou capotando. Por conta do impacto da batida, a parte interna do veículo prensou o agente, que está imóvel dentro do carro.

Outra viatura também participada da ação, mas por conta do acidente os homens na moto conseguiram fugir. "O momento é de prestar socorro, depois vamos apurar os detalhes com a outra guarnição", acrescentou o comandante. Ele disse que a Polícia Militar vai retomar a busca pelos suspeitos posteriormente.