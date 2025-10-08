Acesse sua conta
PMs envolvidos em morte de jovem na Engomadeira são denunciados e têm prisões solicitadas

Denúncia foi feita nesta quarta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:26

Os três policiais militares foram denunciados por homicídio pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta terça-feira (8), por envolvimento na morte da jovem Ana Luiza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, no bairro de Engomadeira, em Salvador. O MP-BA também pediu a prisão preventiva dos acusados.

Os denunciados integram o Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e são acusados de praticar o crime com motivo torpe, utilizando meio que gerou perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), Ana Luiza foi atingida com um tiro pelas costas no dia 13 de abril de 2025, durante uma ação policial em um beco da comunidade. “Atiraram mesmo sem agressão ou risco”, aponta MP

De acordo com o MP-BA, os PMs perseguiam um homem em fuga e desarmado, e começaram a disparar na direção dele, sem qualquer agressão prévia ou ameaça à guarnição. Ana Luiza foi atingida enquanto descia as escadas rumo à sua casa.

O homem perseguido conseguiu fugir e não foi identificado. Ainda segundo a denúncia, os policiais tinham plena visão da jovem no local, mas optaram por continuar atirando, assumindo o risco de matar até terceiros inocentes.

