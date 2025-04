AÇÃO POLICIAL

Universitária foi morta a 20m de casa: 'Foi levar comida para a amiga’

Luíza Silva dos Santos de Jesus levou dois tiros na barriga

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2025 às 10:48

Universitária foi morta a 20m de casa Crédito: Reprodução e Wendel de Novais/CORREIO

A morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, 19 anos, que foi baleada na barriga durante uma ação policial na Engomadeira após a vítima deixar a sua casa para ajudar uma amiga com um almoço. Segundo a família, já após às 15h do domingo (13), ela fez uma marmita e saiu para entregar na casa da colega, mas acabou baleada no retorno. “Ela tinha acabado de almoçar, pediu a mãe dela um pouquinho e foi levar comida para a amiga. Quando ela retornou, aí a polícia veio seguindo uma outra pessoa. Ela passou e não viu. Aí foi alvejada com dois tiros na barriga”, relata Ana Ildes Pereira dos Anjos, 58, que é tia de Luíza. A jovem foi ferida a cerca de 20 metros da casa onde morava, na Vila de Nanã.>

De início, os familiares que ouviram os disparos imaginaram que outra pessoa tivesse sido ferida. No entanto, minutos depois, receberam a informação de que a jovem teria sido baleada. Ao saírem de casa para socorrer, no entanto, não encontraram Luiza, que tinha sido levada pelos PMs para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Por conta da tragédia, os pais da vítima passaram a manhã resolvendo pendências para o enterro de Luiza, que vai acontecer na Ordem Terceira de São Francisco, na Quinta dos Lázaros, às 15h. Enquanto isso, a casa da família está lotada de parentes abatidos e que não conseguem falar com a reportagem.>