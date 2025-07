TRÂNSITO

Duplicação da BA-093 interditará tráfego na alça de acesso da BR-324 a Simões Filho; veja alternativas

A previsão é que a interdição permaneça por até 60 dias

Tharsila Prates

Publicado em 15 de julho de 2025 às 18:00

BR-324 na altura do acesso a Simões Filho, sentido Feira - Salvador Crédito: Reprodução/ Google Street View

O tráfego na alça de acesso de quem sai da BR-324 – sentido Feira de Santana / Salvador – para entrar na BA-093, em Simões Filho, será interditado de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, a partir de 21 de julho, e eventualmente aos sábados, para a realização da segunda etapa das obras de duplicação da rodovia. A previsão é que a interdição permaneça por até 60 dias.>

A duplicação da BA-093 inclui a implantação de dois novos retornos: um no início do Km 0, próximo à alça de acesso à BR-324, e outro no Km 2,6 após a Avenida Washington Luís, próximo ao “Sucão”.>

Durante o período de interdição, os motoristas que vêm de Feira de Santana e desejam acessar Simões Filho deverão seguir pela BR-324 e, na altura do Km 604, acessar a via marginal para realizar o retorno através do viaduto, localizado próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, para então acessar a cidade no entroncamento da BR-324 com a BA-093.>

O mesmo percurso será utilizado por quem sai da região das metalúrgicas em direção a Simões Filho. O fluxo para quem sai de Simões Filho em direção a Feira de Santana ou Salvador não sofrerá alterações.>

A concessionária Bahia Norte informou que, para manter a segurança dos usuários, o trecho receberá sinalização especial diurna e noturna e solicita atenção dos motoristas às placas de sinalização, com orientação à redução de velocidade.>