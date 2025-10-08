CRIME

Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia

Condutor de caminhão tentou fugir de bloqueio policial

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:15

781 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF Crédito: Reprodução

Uma carga de 781 kg de maconha foi apreendida na terça-feira (7), na BR-235, entre os municípios de Juazeiro e Uauá, no norte da Bahia. A droga estava escondida no compartimento de carga de um caminhão e foi interceptada após o condutor tentar furar um bloqueio policial.

Durante a tentativa de fuga, o motorista desobedeceu primeiro ponto de abordagem, mas foi perseguido, cercado e preso. Os fardos de maconha foram localizados pelos agentes durante a revista ao veículo. O suspeito e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro.

A operação foi resultado de um trabalho de inteligência e integração entre as forças de segurança, que envolveu equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de São Paulo, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar da Bahia.