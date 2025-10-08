Acesse sua conta
Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia

Condutor de caminhão tentou fugir de bloqueio policial

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:15

781 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF
781 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF

Uma carga de 781 kg de maconha foi apreendida na terça-feira (7), na BR-235, entre os municípios de Juazeiro e Uauá, no norte da Bahia. A droga estava escondida no compartimento de carga de um caminhão e foi interceptada após o condutor tentar furar um bloqueio policial.

Durante a tentativa de fuga, o motorista desobedeceu primeiro ponto de abordagem, mas foi perseguido, cercado e preso. Os fardos de maconha foram localizados pelos agentes durante a revista ao veículo. O suspeito e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro.

A operação foi resultado de um trabalho de inteligência e integração entre as forças de segurança, que envolveu equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de São Paulo, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar da Bahia.

A ação faz parte do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI), estratégia que tem gerado resultados expressivos no combate ao tráfico de drogas. Somente em 2025, já foram apreendidas 11,7 toneladas de entorpecentes na Bahia por meio de ações integradas e de repressão qualificada ao crime organizado.

Tags:

Crime Polícia

