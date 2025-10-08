Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apenas 7,5% das câmeras corporais de policiais estão sendo usadas  na Bahia, aponta MP

Ministério Público recomendou a correção do uso para a SSP

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:45

Câmeras corporais de policiais na Bahia Crédito: Reprodução

O uso das câmeras corporais de policiais na Bahia virou alvo de uma recomendação de correção do Ministério Público da Bahia (MP-BA) para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) e os comandos das Polícias Civil e Militar.

O motivo é da recomendação, publicada nesta quarta-feira (8) no Diário da Justiça, é a subutilização dos equipamentos, já que o órgão constatou que apenas 7,5% das câmeras estavam sendo usadas nas vistorias feitas nos últimos dois meses na Bahia.

De acordo com MP-BA, as vistorias aconteceram em unidades das Polícias Militar e Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde foi notada a ausência de controle sobre a forma do uso das câmeras.

“De um total de 1.263 câmeras distribuídas, conforme dado da SSP, apenas 7,5% (95) estavam sendo efetivamente utilizadas no momento das vistorias. Foram inspecionadas 15 unidades policiais contempladas com os dispositivos”, informou o órgão.

Outros pontos identificados pelo MP-BA foram o critério utilizado para disponibilização das câmeras e regras de compartilhamento que dificultam a utilização das imagens pelos atores do Sistema de Justiça.

Letalidade como critério

Câmeras corporais de policiais na Bahia

Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução
Câmeras corporais em policiais na Bahia por Alberto Maraux
Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução
Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução
1 de 4
Câmeras corporais de policiais na Bahia por Reprodução

O MPBA recomendou à SSP que, em vez de priorizar as unidades policiais com maior quantidade de atendimentos pelo Disque 190, a distribuição das câmeras considere as lotações com maiores índices de letalidade policial dos últimos 12 meses.

Segundo estudo do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública (Ceosp) do MPBA, as unidades mais letais atualmente são as Companhias Independentes de Policiamento Tático – Rondas Especiais (Rondesp) do Recôncavo, Extremo Sul, Atlântico, Baía de Todos os Santos e o 19º Batalhão de Polícia Militar de Jequié. Nenhuma delas utiliza as câmeras.

Quanto ao compartilhamento das gravações, foi recomendada a revisão das regras para permitir o envio direto dos arquivos às autoridades competentes e a criação de um fluxo automático de envio em casos de prisões em flagrante.

Ao Comando-Geral e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, recomendou-se que fiscalizem o uso efetivo das câmeras nas unidades, com inspeções regulares e instauração de procedimentos disciplinares em caso de descumprimento. À Polícia Civil, orientou-se a realocação das câmeras disponíveis para unidades de campo, com índices mais altos de letalidade, além da exigência de uso efetivo dos equipamentos e da capacitação dos agentes.

Já ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi recomendado garantir a plena utilização das câmeras por todos os peritos em atendimentos de ocorrências, com criação de mecanismos de controle e rotinas de fiscalização.

A recomendação é direcionada ainda a comandos de companhias e batalhões da Polícia Militar que já utilizam os dispositivos, com orientações específicas para correção de procedimentos operacionais, melhoria de infraestrutura e intensificação da capacitação dos policiais.

Leia mais

Imagem - Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Imagem - Pescador é morto por vizinho após se negar a dar senha de Wi-Fi na Bahia

Pescador é morto por vizinho após se negar a dar senha de Wi-Fi na Bahia

Imagem - Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador

Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador

Tags:

Polícia Segurança

Mais recentes

Imagem - Feira da Gestante tem descontos de até 70% e produtos a partir de R$ 1,99 em Salvador

Feira da Gestante tem descontos de até 70% e produtos a partir de R$ 1,99 em Salvador
Imagem - Artista César Romero morreu ao se engasgar enquanto comia em casa

Artista César Romero morreu ao se engasgar enquanto comia em casa
Imagem - Ato cobra resolução do desaparecimento de trancista em Cachoeira há um ano

Ato cobra resolução do desaparecimento de trancista em Cachoeira há um ano

MAIS LIDAS

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
01

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
03

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar