Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador

Wendel de Novais
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:33
Um idoso de 66 anos foi agredido com socos e chutes por guardas municipais na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Itapuã, em Salvador, na tarde do último domingo (5). O caso foi registrado por câmeras de segurança no local. Nas imagens, é possível ver uma viatura da Guarda Municipal seguir o carro do idoso e pará-lo no local da ocorrência.
Na sequência, o idoso deixa o carro e tenta entrar em uma residência, mas três agentes descem do veículo da Guarda e abordam o idoso de forma agressiva. Já com o idoso imobilizado, os guardas o jogam no chão enquanto o agridem com socos e chutes. Um motociclista chega a parar por conta das agressões e conversa com os agentes no local onde o idoso estava.
Agressões foram registradas por câmera de segurança
Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Salvador (GCM) não respondeu sobre o caso. Em nota enviada à TV Bahia, no entanto, a GCM informou que os guardas atuavam em uma blitz e que o idoso teria desobedecido uma ordem de parada, iniciando uma fuga.
A Guarda disse ainda que a perseguição do idoso acabou na abordagem do idoso em frente à casa em que ele morava, onde teria resistido à prisão, sendo necessária a ação física. Para o órgão, a ação aconteceu "em estrita conformidade com os protocolos de uso progressivo da força para garantir a segurança de todos".