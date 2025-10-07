DENÚNCIA

Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador

Caso foi registrado no bairro de Itapuã, na tarde do último domingo (5)

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:33

Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador Crédito: Reprodução

Um idoso de 66 anos foi agredido com socos e chutes por guardas municipais na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Itapuã, em Salvador, na tarde do último domingo (5). O caso foi registrado por câmeras de segurança no local. Nas imagens, é possível ver uma viatura da Guarda Municipal seguir o carro do idoso e pará-lo no local da ocorrência.

Na sequência, o idoso deixa o carro e tenta entrar em uma residência, mas três agentes descem do veículo da Guarda e abordam o idoso de forma agressiva. Já com o idoso imobilizado, os guardas o jogam no chão enquanto o agridem com socos e chutes. Um motociclista chega a parar por conta das agressões e conversa com os agentes no local onde o idoso estava.

Agressões foram registradas por câmera de segurança 1 de 5

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Salvador (GCM) não respondeu sobre o caso. Em nota enviada à TV Bahia, no entanto, a GCM informou que os guardas atuavam em uma blitz e que o idoso teria desobedecido uma ordem de parada, iniciando uma fuga.