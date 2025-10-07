SALVADOR

Blogueira denuncia agressão de ex-companheiro e amiga pelas redes sociais

Scarlet Oliveira prestou queixa do caso após compartilhar situação nas redes

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:53

Blogueira denunciou agressão nas redes sociais Crédito: Reprodução

A blogueira Scarlet Oliveira usou as redes sociais para denunciar o ex-companheiro e uma amiga na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a influenciadora digital, que acumula mais de 180 mil seguidores em um de seus perfis, os dois teriam a agredido quando voltou a casa onde morava para buscar suas coisas na semana passada

“Fui agredida pelo meu ex-companheiro e por essa biscate que se dizia minha amiga e agora está com ele. Quinta-feira fui à casa dele retirar minhas coisas para fazer minha mudança, casa essa na qual moramos juntos por mais de oito ano, quando ele dois chegaram e fizeram isso comigo”, escreveu ao mostrar o rosto sangrando.

Ainda segundo Scarlet, ela registrou o caso na polícia. “Imediatamente chamei minha mãe e fomos na delegacia da mulher. Já prestei queixa e já pedi medida protetiva; Também fui no IML fazer exame de corpo de delito. Agora é orar para que a Justiça seja feita”, completou a influenciadora digital.