Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Blogueira denuncia agressão de ex-companheiro e amiga pelas redes sociais

Scarlet Oliveira prestou queixa do caso após compartilhar situação nas redes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:53

Blogueira denunciou agressão nas redes sociais Crédito: Reprodução

A blogueira Scarlet Oliveira usou as redes sociais para denunciar o ex-companheiro e uma amiga na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a influenciadora digital, que acumula mais de 180 mil seguidores em um de seus perfis, os dois teriam a agredido quando voltou a casa onde morava para buscar suas coisas na semana passada

“Fui agredida pelo meu ex-companheiro e por essa biscate que se dizia minha amiga e agora está com ele. Quinta-feira fui à casa dele retirar minhas coisas para fazer minha mudança, casa essa na qual moramos juntos por mais de oito ano, quando ele dois chegaram e fizeram isso comigo”, escreveu ao mostrar o rosto sangrando.

Blogueira denunciou agressão nas redes sociais

Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução
1 de 8
Blogueira denunciou agressão nas redes sociais por Reprodução

Ainda segundo Scarlet, ela registrou o caso na polícia. “Imediatamente chamei minha mãe e fomos na delegacia da mulher. Já prestei queixa e já pedi medida protetiva; Também fui no IML fazer exame de corpo de delito. Agora é orar para que a Justiça seja feita”, completou a influenciadora digital.

A blogueira compartilhou que esteve com o suposto agressor por mais de oito anos e que a amiga denunciada frequentava a casa do casal.

Leia mais

Imagem - Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Tags:

Crime Denúncia

Mais recentes

Imagem - Vídeo mostra momento em que agente federal é atropelada por carro na contramão

Vídeo mostra momento em que agente federal é atropelada por carro na contramão
Imagem - Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia
Imagem - Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

MAIS LIDAS

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
01

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
03

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - 'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol
04

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol