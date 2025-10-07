Acesse sua conta
Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Vera Lúcia Rodrigues Costa, de 15 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:01

Adolescente teria sido agredida até a morte por namorado Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Vera Lúcia Rodrigues Costa, de 15 anos, foi agredida até a morte em Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na Rua João Santana, no bairro do Jequiézinho, onde a vítima foi encontrada sem sinais vitais dentro de uma residência na madrugada de segunda-feira (6).

De acordo com informações da polícia, o namorado de Vera Lúcia, que tem 17 anos, é o principal suspeito do crime e está sendo procurado. Segundo informações iniciais, ele teria confessado para o pai o crime por telefone, alegando que fez uma ‘besteira’. Antes do crime, que ocorreu às 2h, o suspeito e a vítima estariam bebendo no local.

Na casa onde o crime foi registrado, a adolescente foi encontrada com ferimentos contundentes na cabeça, mas a arma do crime ainda não foi localizada. Além do desespero, a família foi surpreendida com a morte de Vera, já que os parentes da vítima não sabiam de conflitos entre ela e o suspeito,

Os dois namoravam há um ano e meio. A última vez que Vera foi vista com vida pelos familiares foi no domingo (5), quando saiu de moto com o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) através da Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (DEAM de Jequié).

