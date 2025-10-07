Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:01
Uma adolescente identificada como Vera Lúcia Rodrigues Costa, de 15 anos, foi agredida até a morte em Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na Rua João Santana, no bairro do Jequiézinho, onde a vítima foi encontrada sem sinais vitais dentro de uma residência na madrugada de segunda-feira (6).
De acordo com informações da polícia, o namorado de Vera Lúcia, que tem 17 anos, é o principal suspeito do crime e está sendo procurado. Segundo informações iniciais, ele teria confessado para o pai o crime por telefone, alegando que fez uma ‘besteira’. Antes do crime, que ocorreu às 2h, o suspeito e a vítima estariam bebendo no local.
Na casa onde o crime foi registrado, a adolescente foi encontrada com ferimentos contundentes na cabeça, mas a arma do crime ainda não foi localizada. Além do desespero, a família foi surpreendida com a morte de Vera, já que os parentes da vítima não sabiam de conflitos entre ela e o suspeito,
Os dois namoravam há um ano e meio. A última vez que Vera foi vista com vida pelos familiares foi no domingo (5), quando saiu de moto com o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) através da Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (DEAM de Jequié).