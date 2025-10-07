BR-324

Acidente acaba na morte de motorista após carreta tombar em estrada na Bahia

Caso foi registrado na segunda-feira (6)

Um motorista morreu na BR-324, no trecho que passa por São Sebastião do Passé, na Bahia, após a carreta que dirigia tombar na tarde de segunda-feira (6). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que não foi identificado, acabou ficando preso nas ferragens do veículo depois do acidente.

De acordo com informações iniciais, o caminhão estava carregado com fertilizantes, já que o material se espalhou pela rodovia por volta das 12h, quando o tombamento da carreta foi registrado. O Corpo de Bombeiros Militares da Bahia foi acionado para a ocorrência e fez o resgate do corpo da vítima.

O processo de retirada do motorista das ferragens, no entanto, se estendeu por mais de quatro horas, já que até às 16h o corpo ainda estava no local. A dificuldade se deu pelo fato de o motorista ter ficado preso dentro da cabine da carreta, que teve que ser cortada para que o corpo fosse removido do local.