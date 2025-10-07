Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acidente acaba na morte de motorista após carreta tombar em estrada na Bahia

Caso foi registrado na segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:15

Motorista morreu após carreta tombar em São Sebastião do Passé
Motorista morreu após carreta tomar em São Sebastião do Passé Crédito: Reprodução

Um motorista morreu na BR-324, no trecho que passa por São Sebastião do Passé, na Bahia, após a carreta que dirigia tombar na tarde de segunda-feira (6). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que não foi identificado, acabou ficando preso nas ferragens do veículo depois do acidente.

De acordo com informações iniciais, o caminhão estava carregado com fertilizantes, já que o material se espalhou pela rodovia por volta das 12h, quando o tombamento da carreta foi registrado. O Corpo de Bombeiros Militares da Bahia foi acionado para a ocorrência e fez o resgate do corpo da vítima.

Motorista morreu após carreta tombar em São Sebastião do Passé

Motorista morreu após carreta tomar em São Sebastião do Passé por Reprodução
Motorista morreu após carreta tomar em São Sebastião do Passé por Reprodução
Motorista morreu após carreta tomar em São Sebastião do Passé por Reprodução
1 de 3
Motorista morreu após carreta tomar em São Sebastião do Passé por Reprodução

O processo de retirada do motorista das ferragens, no entanto, se estendeu por mais de quatro horas, já que até às 16h o corpo ainda estava no local. A dificuldade se deu pelo fato de o motorista ter ficado preso dentro da cabine da carreta, que teve que ser cortada para que o corpo fosse removido do local.

O acidente teria envolvido ainda outra carreta, mas não há informações sobre mais feridos e outros veículos afetados pela ocorrência. Após a carreta tombar, a BR-323 ficou parcialmente interditada até às 14h30.

Leia mais

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Imagem - Idoso é preso em operação por liderar grupo de sequestradores na Bahia

Idoso é preso em operação por liderar grupo de sequestradores na Bahia

Mais recentes

Imagem - Processo e votação secreta: entenda como prisão de Binho Galinha pode afetar seu mandato na Alba

Processo e votação secreta: entenda como prisão de Binho Galinha pode afetar seu mandato na Alba
Imagem - Mulher com câncer em estágio 4 conta os sintomas que ignorou

Mulher com câncer em estágio 4 conta os sintomas que ignorou
Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
03

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
04

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal