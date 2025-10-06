Idoso é preso em operação por liderar grupo de sequestradores na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:12
Um idoso de 61 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (6) por liderar um grupo de sequestradores que matinha vítimas em cativeiro e exigiam dinheiro para resgate no sul da Bahia. Ao menos três crimes do tipo foram registrados na região de Ubaitaba, o que motivou a investigação e a operação que alcançaram o criminoso.
Apesar dos crimes acontecerem no sul do estado, as ordens para que os sequestros acontecessem vinham de fora. Tanto que o líder da organização foi preso na capital do Rio de Janeiro e teve colaboração da polícia carioca. O crime mais recente foi registrado em 23 de setembro deste ano, tendo como vítima uma mulher de 55 anos.
Idoso foi preso em operação
O idoso foi alvo de uma ordem detenção da Justiça, já que utilizava tornozeleira eletrônica por outro processo criminal. O líder da organização criminosa tem uma ficha criminal que inclui invasões a casas, roubo de carga, tráfico e associação criminosa, receptação, desobediência e lesão corporal culposa causada por atropelamento.
As apurações da Polícia Civil indicaram que os criminosos planejavam novos sequestros para as próximas semanas. Denominada Alligator, a operação foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). O idoso está custodiado e permanece à disposição da Justiça.