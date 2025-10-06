CRIME

Idoso é preso em operação por liderar grupo de sequestradores na Bahia

Criminosos mantinham vítimas em cativeiro e exigiam dinheiro para liberação

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:12

Um idoso de 61 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (6) por liderar um grupo de sequestradores que matinha vítimas em cativeiro e exigiam dinheiro para resgate no sul da Bahia. Ao menos três crimes do tipo foram registrados na região de Ubaitaba, o que motivou a investigação e a operação que alcançaram o criminoso.

Apesar dos crimes acontecerem no sul do estado, as ordens para que os sequestros acontecessem vinham de fora. Tanto que o líder da organização foi preso na capital do Rio de Janeiro e teve colaboração da polícia carioca. O crime mais recente foi registrado em 23 de setembro deste ano, tendo como vítima uma mulher de 55 anos.

O idoso foi alvo de uma ordem detenção da Justiça, já que utilizava tornozeleira eletrônica por outro processo criminal. O líder da organização criminosa tem uma ficha criminal que inclui invasões a casas, roubo de carga, tráfico e associação criminosa, receptação, desobediência e lesão corporal culposa causada por atropelamento.