Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso é preso em operação por liderar grupo de sequestradores na Bahia

Criminosos mantinham vítimas em cativeiro e exigiam dinheiro para liberação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:12

Idoso foi preso em operação Crédito: Divulgação

Um idoso de 61 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (6) por liderar um grupo de sequestradores que matinha vítimas em cativeiro e exigiam dinheiro para resgate no sul da Bahia. Ao menos três crimes do tipo foram registrados na região de Ubaitaba, o que motivou a investigação e a operação que alcançaram o criminoso.

Apesar dos crimes acontecerem no sul do estado, as ordens para que os sequestros acontecessem vinham de fora. Tanto que o líder da organização foi preso na capital do Rio de Janeiro e teve colaboração da polícia carioca. O crime mais recente foi registrado em 23 de setembro deste ano, tendo como vítima uma mulher de 55 anos.

Idoso foi preso em operação

Idoso foi preso em operação por Reprodução
Idoso foi preso em operação por Reprodução
Idoso foi preso em operação por Reprodução
Idoso foi preso em operação por Reprodução
1 de 4
Idoso foi preso em operação por Reprodução

O idoso foi alvo de uma ordem detenção da Justiça, já que utilizava tornozeleira eletrônica por outro processo criminal. O líder da organização criminosa tem uma ficha criminal que inclui invasões a casas, roubo de carga, tráfico e associação criminosa, receptação, desobediência e lesão corporal culposa causada por atropelamento.

As apurações da Polícia Civil indicaram que os criminosos planejavam novos sequestros para as próximas semanas. Denominada Alligator, a operação foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). O idoso está custodiado e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e cinco feridos em estrada da Bahia

Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e cinco feridos em estrada da Bahia

Imagem - Ônibus bate em poste na Avenida Paralela após motorista cochilar no volante

Ônibus bate em poste na Avenida Paralela após motorista cochilar no volante

Imagem - Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

Tags:

Crime Tráfico

Mais recentes

Imagem - Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens

Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens
Imagem - Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia
Imagem - Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
01

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador
02

Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
03

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local