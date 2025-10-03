TRAGÉDIA

Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

Acidente foi registrado na BR-101

Wendel de Novais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:16

O policial militar Robson Ferreira e o sobrinho, o advogado Patric Silva Ferreira Crédito: Reprodução

Um acidente grave acabou na morte de dois homens na BR-101, em Camacã, na região sul da Bahia. Os dois foram identificados Robson Ferreira, conhecido como ‘Secão’, e Patric Silva Ferreira, que são tio e sobrinho, respectivamente. O caso foi registrado no km 580 da BR-101, por volta das 3h30 desta sexta-feira (3)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma interdição na pista devido a colisão de um T-Cross e um Corola Cross, veículos das vítimas. Os dois bateram de frente, o que provou a destruição dos carros. Não há, no entanto, informações sobre o que teria provocado a colisão.

