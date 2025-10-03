Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

Acidente foi registrado na BR-101

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:16

O policial militar Robson Ferreira e o sobrinho, o advogado Patric Silva Ferreira Crédito: Reprodução

Um acidente grave acabou na morte de dois homens na BR-101, em Camacã, na região sul da Bahia. Os dois foram identificados Robson Ferreira, conhecido como ‘Secão’, e Patric Silva Ferreira, que são tio e sobrinho, respectivamente. O caso foi registrado no km 580 da BR-101, por volta das 3h30 desta sexta-feira (3)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma interdição na pista devido a colisão de um T-Cross e um Corola Cross, veículos das vítimas. Os dois bateram de frente, o que provou a destruição dos carros. Não há, no entanto, informações sobre o que teria provocado a colisão.

Tio e sobrinho morreram após batida grave

Tio e sobrinho morreram após batida grave por Reprodução
Tio e sobrinho morreram após batida grave por Reprodução
Tio e sobrinho morreram após batida grave por Reprodução
1 de 3
Tio e sobrinho morreram após batida grave por Reprodução

Por conta da colisão e os destroços dos acidentes, a pista ficou interditada nos dois sentidos por sete horas, sendo liberada apenas às 10h40. Segundo relato da família, Patric, que era advogado, estava de casamento marcado. Não há informações sobre o velório e o sepultamento. Secão, por sua vez, era policial militar. 

Leia mais

Imagem - Quem é o dono de pousadas preso por exploração sexual de adolescentes na Chapada Diamantina

Quem é o dono de pousadas preso por exploração sexual de adolescentes na Chapada Diamantina

Imagem - Idoso é morto a facadas na frente da própria casa na Bahia

Idoso é morto a facadas na frente da própria casa na Bahia

Imagem - Dinheiro e viagens: empresário preso por exploração sexual aliciava adolescentes na Chapada Diamantina

Dinheiro e viagens: empresário preso por exploração sexual aliciava adolescentes na Chapada Diamantina

Tags:

Acidente

Mais recentes

Imagem - Autor baiano estreia na literatura com romance sobre destino e heranças invisíveis

Autor baiano estreia na literatura com romance sobre destino e heranças invisíveis
Imagem - Edson Gomes abre Festival de Lençóis para público de 15 mil pessoas

Edson Gomes abre Festival de Lençóis para público de 15 mil pessoas
Imagem - Salvador terá fim de semana com chuva; confira previsão do tempo

Salvador terá fim de semana com chuva; confira previsão do tempo

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeira morte suspeita por intoxicação de metanol
01

Bahia registra primeira morte suspeita por intoxicação de metanol

Imagem - O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT
02

O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
03

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro
04

Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro