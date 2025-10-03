Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:16
Um acidente grave acabou na morte de dois homens na BR-101, em Camacã, na região sul da Bahia. Os dois foram identificados Robson Ferreira, conhecido como ‘Secão’, e Patric Silva Ferreira, que são tio e sobrinho, respectivamente. O caso foi registrado no km 580 da BR-101, por volta das 3h30 desta sexta-feira (3)
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma interdição na pista devido a colisão de um T-Cross e um Corola Cross, veículos das vítimas. Os dois bateram de frente, o que provou a destruição dos carros. Não há, no entanto, informações sobre o que teria provocado a colisão.
Tio e sobrinho morreram após batida grave
Por conta da colisão e os destroços dos acidentes, a pista ficou interditada nos dois sentidos por sete horas, sendo liberada apenas às 10h40. Segundo relato da família, Patric, que era advogado, estava de casamento marcado. Não há informações sobre o velório e o sepultamento. Secão, por sua vez, era policial militar.