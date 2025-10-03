CRIME

Dinheiro e viagens: empresário preso por exploração sexual aliciava adolescentes na Chapada Diamantina

Suspeito foi preso na quinta-feira (2) em Seabra

Wendel de Novais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:54

Polícia Civil monitorava suspeito, que tentou fugir após descobrir inquérito Crédito: Reprodução

O empresário preso por exploração sexual de adolescentes no município de Lençóis aliciava vítimas através de ‘vantagens financeiras’. O suspeito, que foi preso em Seabra na quinta-feira (2), é dono de pousadas na região da Chapada Diamantina e se valia disso para se relacionar com adolescentes de 12 anos.

“De acordo com a investigação, o alvo, que é um empresário do ramo hoteleiro, mantinha há dois anos relações com adolescentes que hoje têm 14 anos em troca de valores em dinheiro, viagens e presentes”, revelou o delegado titular da Delegacia Territorial de Lençóis, Matheus Oliveira.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

A investigação já identificou seis possíveis vítimas, todas elas com idades entre 12 e 17 anos. Ainda segundo o delegado Matheus Oliveira, as adolescentes eram aliciadas para convencer amigas a se relacionar com o investigado

“Foi constatado que o empresário oferecia vantagens materiais aos próprios adolescentes para que convencessem amigas a se relacionarem com ele. Dessa forma, as jovens recrutavam outras garotas. Agora seguimos a linha investigativa de que outros adultos também participavam da rede criminosa, o que será aprofundado nas diligências, inclusive com a perícia nos celulares do homem, onde já identificamos mais indícios”, revelou o delegado titular da Delegacia Territorial de Lençóis, Matheus Oliveira.

A apuração policial apontou que as vítimas eram levadas para pousadas que pertencem ao homem preso, onde ocorriam a maior parte dos abusos. O suspeito, ao descobrir o inquérito policial, deixou a cidade de Lençóis. Mas, ele já estava sendo monitorado pela PC, o que culminou na sua captura.