Seis traficantes são presos durante operação em laboratório de facção na Bahia

Ação aconteceu na cidade de Porto Seguro

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:46

Um laboratório virou alvo de operação em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia, na terça-feira (30) após ser monitorado por autoridades policiais como um centro logístico de uma facção criminosa. No local, além de drogas, seis traficantes foram localizados e presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os criminosos estavam em posse de 126 gramas de haxixe, 106 pedras de crack, 927 gramas de maconha, 94 gramas de cocaína, balança de precisão, embalagens plásticas e aparelhos celulares. Todo material foi apreendido pelas autoridades policiais e apresentado na 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes.

O laboratório da facção era situado no bairro do Areal, local onde os policiais flagraram o momento em que os investigados se dirigiram a residência onde manipulavam as drogas. Os policiais cercaram o local e os criminosos chegaram a tentar se livrar das drogas, mas foram impedidos pela ação policial.

