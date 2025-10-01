CRIME

Jovem é morto a facadas ao tentar proteger pai idoso em briga na Bahia

Danilo Gomes Lopes, 21 anos, foi atingido na região do tórax

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:23

Danilo Gomes Lopes, de 21 anos, foi morto a facadas ao defender o pai Crédito: Reprodução

Uma briga de bar acabou em tragédia no distrito de Ibirajá, no município de Itanhém, no sul da Bahia. Isso porque, no domingo (28), um jovem identificado como Danilo Gomes Lopes, de 21 anos, foi morto a facadas ao defender o pai de dois homens em uma briga. A confusão teria começado em um bar onde os três estavam bebendo.

Danilo e o irmão, que estavam em casa, foram avisados da confusão por volta das 22h na noite do crime e se deslocaram para o local. No bar, quando houve discussão, ele acabou surpreendido por um dos homens que brigavam com o seu pai e foi atingido por golpes de faca na região do tórax.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi acionada para o caso através da 44ª Companhia Independente (CIPM) e informou que Danilo recebeu socorro e foi levado para o Hospital Municipal de Medeiros Neto. Apesar do atendimento, o jovem não resistiu aos ferimentos provocados por faca e acabou falecendo.

Tanto o pai como o irmão de Danilo foram ouvidos pelos policiais e explicaram que a confusão aconteceu com dois homens identificados como Felipe Souza Santos, 21, e Edmo Muniz dos Santos, 23. O primeiro foi localizado pelos PMs ainda na área do bar onde houve a confusão, mas alegou que não foi ele que matou Danilo.

O segundo, que já tinha passagem por homicídio no estado de Minas Gerais, foi localizado em um ônibus e chegou a apresentar um documento falso, mas foi identificado e preso em posse da faca usada no crime. Além do crime de homicídio, Edmo vai responder por uso de documento falso.

