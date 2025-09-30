Acesse sua conta
Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Crime foi registrado no bairro de Dom Avelar

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:22

Jonas Biringa era professor de boxe e assessor de vereador Crédito: Reprodução

Executado em via pública no bairro de Dom Avelar, o professor Jonas Santos Machado, de 44 anos, que era mais conhecido como Jonas Biringa, tinha um extenso histórico de atuação junto à comunidade do local onde foi morto. Além de dar aulas para pessoas de diferentes idades no bairro através do projeto social Boxe Comunidade, Biringa era assessor do vereador Anderson Ninho e o acompanhava em trabalhos na comunidade.

O carinho pelo professor e assessor ficou nítido após a notícia da sua morte nas redes sociais, onde a Associação de Moradores do Bairro de Dom Avelar (AMDA) sobre o seu falecimento, após ele virar alvo de disparos na Rua dos Maristas. Em seguida, diversos moradores comentaram a publicação, lamentando a morte de Biringa e demonstrando surpresa com o fato dele ter virado alvo de um crime tão brutal.

Professor de boxe foi morto em Dom Avelar

Jonas Biringa era professor de boxe por Reprodução

Os moradores, incrédulos com o crime, mandaram mensagens de apoio à família e enalteceram a figura do professor. “Meu amigo e irmão, agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de lhe conhecer e conviver com você. Saudades eternas”, escreve um seguidor. “Meu eterno professor”, disse outro.

A própria ação fez questão de ressaltar o carinho por Biringa, o colocando como uma pessoa eterna para quem mora em Dom Avelar. “A nossa associação se despede de um dos homens do coração mais lindo que já passou por essa comunidade. O nosso professor de boxe, Jonas Biringa. Até a eternidade, amigo”, publicou a AMDA.

"Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de um irmão de vida. A dor é grande, mas maior ainda é a gratidão a Deus pelos momentos que compartilhamos, pelas risadas, pelas conversas e pelo apoio em todas as horas. Sua lembrança estará sempre viva em mim. Descanse em paz, meu irmão".

Também pelas redes sociais, Anderson Ninho lamentou a morte de Biringa. "Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de um irmão de vida. A dor é grande, mas maior ainda é a gratidão a Deus pelos momentos que compartilhamos, pelas risadas, pelas conversas e pelo apoio em todas as horas. Sua lembrança estará sempre viva em mim. Descanse em paz, meu irmão", escreveu o vereador.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso por volta das 21h17 em razão de um homem morto na Rua dos Maristas. Ao chegar no local, constataram que Jonas tinha sido alvos de disparos e já não apresentava mais sinais vitais.

A morte de Biringa foi registrada pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), após atuação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime vão ser apuradas pela polícia, que já realiza ações para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

Tags:

