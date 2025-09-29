Acesse sua conta
Homem é executado após ser retirado de casa à força por criminosos na Bahia

Reginaldo Matos Souza, de 27 anos, foi vítima do Tribunal do Crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:17

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um homem identificado como Reginaldo Matos Souza, de 27 anos, virou mais uma vítima do Tribunal do Crime na Bahia. Isso porque ele foi retirado de dentro da própria casa no Povoado Ponto do Maneca, na zona rural de Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia, na manhã do último sábado (27).

Reginaldo era morado da Rua Associação Olhos D'Água, mas viu sua casa ser invadida por criminosos que o tiraram da residência e o arrastaram por vários metros até uma cerca. No local, ele foi colocado de joelhos e, depois, executado com diversos disparos, sem qualquer chance de defesa.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o crime, explicando que policiais do 28º Batalhão (BPM) foram acionados para ocorrência e encontraram Reginaldo no local já sem vida. Por conta disso, os PMs apenas cercaram a cena do crime até a chegada de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Em nota, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) está investigando a morte de Reginaldo. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.

