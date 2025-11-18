CASA PRÓPRIA

Leilões oferecem mais de 560 imóveis com até 76% de desconto; Salvador tem opção a partir de R$ 50 mil

As oportunidades incluem apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:20

Leilões oferecem mais de 560 imóveis com até 76% de desconto Crédito: Divulgação

Entre novembro e dezembro, a Caixa Econômica e o Bradesco promovem leilões que reúnem 571 imóveis distribuídos por diversas regiões do Brasil. As oportunidades incluem apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais, com descontos que podem chegar a 76% em relação ao valor de avaliação. Os lances são realizados por meio da plataforma Leilão VIP.

O imóvel de menor valor está localizado em Salvador, no bairro de Areia Branca. Trata-se de um apartamento no Residencial Viver Salvador, com área privativa de 40,53 m². Ele possui dormitório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e despensa. O segundo com menor valor está na cidade de Lapão, na Bahia. Trata-se de uma casa com 68 m² de área construída, 68 m² de área privativa e 122,18 m² de terreno, composta por três quartos, uma área de serviço, um banheiro, uma sala e uma cozinha. No primeiro leilão, o imóvel está avaliado em R$ 59 mil, e no segundo leilão o valor cai para R$ 35,4 mil. Veja na galeria abaixo as imagens dos imóveis disponíveis na capital baiana.

O imóvel de maior valor fica em São Paulo, no bairro Vila Nova Conceição. É um apartamento no Condomínio Upscale – Edifício Window, Bloco 01, com 198,49 m² de área privativa e três vagas de garagem. No primeiro leilão, o lance inicial é de R$ 5,36 milhões, enquanto no segundo leilão o valor sobe para R$ 12,8 milhões.

Já o imóvel com maior desconto é um terreno em Araçoiaba da Serra (SP), com 403,37 m² de área total e 1.047,47 m² de área do terreno. Ele apresenta uma redução de 76% em relação ao valor de avaliação. No primeiro leilão, está avaliado em R$ 1,2 milhão. Já no segundo leilão, o preço cai para R$ 299.561,78.

O Leilão Bradesco será realizado em duas etapas, entre os dias 24 e 27 de novembro, totalizando quatro leilões extrajudiciais. Ao todo, serão ofertados 41 imóveis com descontos que chegam a 47%. Entre as oportunidades, há casas, terrenos, fazendas, apartamentos e salas comerciais distribuídos por diversos estados do país.

Para participar dos leilões da Caixa e do Bradesco, os interessados devem acessar o site da Leilão VIP (www.leilaovip.com.br), realizar o cadastro e habilitar-se para o leilão desejado. Todas as informações detalhadas sobre os imóveis, condições de pagamento e regras de participação estão disponíveis na plataforma.

Leilão Caixa:

A Caixa Econômica Federal disponibiliza 524 imóveis distribuídos por todas as macrorregiões do país — Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste — com descontos que podem chegar a 76%. Os lances acontecem em duas datas: 3 de dezembro, às 10h (1º leilão), e 9 de dezembro, também às 10h (2º leilão). Entre os tipos de imóveis ofertados estão apartamentos (340 unidades), casas (150), terrenos (30) e imóveis comerciais ou industriais (4). A distribuição por região e estado é a seguinte:

Norte (10 imóveis): Acre – 1; Amazonas – 1; Pará – 5; Roraima – 1; Tocantins – 2.

Nordeste (124 imóveis): Alagoas – 13; Bahia – 21; Ceará – 22; Maranhão – 4; Paraíba – 11; Pernambuco – 29; Piauí – 10; Rio Grande do Norte – 5; Sergipe – 9.

Sul (55 imóveis): Paraná – 26; Rio Grande do Sul – 18; Santa Catarina – 11.

Sudeste (261 imóveis): Espírito Santo – 5; Minas Gerais – 44; Rio de Janeiro – 77; São Paulo – 135.

Centro-Oeste (74 imóveis): Goiás – 60; Mato Grosso do Sul – 6; Mato Grosso – 8.

