Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)

Leitura revela oportunidades financeiras, encontros inesperados e um movimento do universo que pode transformar a semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:23

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (18) chega com a energia acelerada da Roda da Fortuna, carta que simboliza mudança, sorte e reviravoltas que acontecem sem aviso. Segundo o Tarot, o dia tem grande potencial para desbloquear caminhos, trazer respostas aguardadas e até movimentar a vida financeira de quem já vinha esperando por uma luz no fim do túnel.

A Roda indica que nada fica estagnado por muito tempo. Situações que pareciam paradas ganham impulso, conversas importantes ressurgem e oportunidades surgem de lugares improváveis. Para alguns signos, o dia pode trazer uma notícia capaz de mudar completamente o ritmo da semana.

Touro

O Taurino sente a energia da estabilidade se reorganizando. O Sol ilumina questões materiais e abre portas para ganhos inesperados, acordos favoráveis e resoluções que trazem alívio. Segundo as cartas, você deve estar pronto para dizer sim quando a oportunidade aparecer.

Tarot

Leão

Leão recebe a vibração expansiva de O Mundo, carta que fala de reconhecimento e recompensa. Algo que você já fez ou plantou pode finalmente render frutos hoje. A visibilidade aumenta e os convites chegam com facilidade. Segundo as cartas, a sua confiança é seu maior poder.

Peixes

Regido pela Estrela, Peixes vive um dia de inspiração e sorte. Intuições certeiras podem levar a oportunidades profissionais e até ganhos financeiros inesperados. O universo recompensa quem segue a própria verdade. Segundo as cartas, você deve confiar nos sinais.

Tags:

Signos Tarot

