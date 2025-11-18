Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:23
A terça-feira (18) chega com a energia acelerada da Roda da Fortuna, carta que simboliza mudança, sorte e reviravoltas que acontecem sem aviso. Segundo o Tarot, o dia tem grande potencial para desbloquear caminhos, trazer respostas aguardadas e até movimentar a vida financeira de quem já vinha esperando por uma luz no fim do túnel.
A Roda indica que nada fica estagnado por muito tempo. Situações que pareciam paradas ganham impulso, conversas importantes ressurgem e oportunidades surgem de lugares improváveis. Para alguns signos, o dia pode trazer uma notícia capaz de mudar completamente o ritmo da semana.
Touro
O Taurino sente a energia da estabilidade se reorganizando. O Sol ilumina questões materiais e abre portas para ganhos inesperados, acordos favoráveis e resoluções que trazem alívio. Segundo as cartas, você deve estar pronto para dizer sim quando a oportunidade aparecer.
Tarot
Leão
Leão recebe a vibração expansiva de O Mundo, carta que fala de reconhecimento e recompensa. Algo que você já fez ou plantou pode finalmente render frutos hoje. A visibilidade aumenta e os convites chegam com facilidade. Segundo as cartas, a sua confiança é seu maior poder.
Peixes
Regido pela Estrela, Peixes vive um dia de inspiração e sorte. Intuições certeiras podem levar a oportunidades profissionais e até ganhos financeiros inesperados. O universo recompensa quem segue a própria verdade. Segundo as cartas, você deve confiar nos sinais.