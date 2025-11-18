Acesse sua conta
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolhem hotel de até R$ 35 mil a diária em viagem a Dubai

Casal curte clima de lua de mel em resort cinco estrelas com a piscina infinita mais alta do mundo

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:51

Giovanna e Gagliasso se hospedam em resort de luxo em Dubai
Giovanna e Gagliasso se hospedam em resort de luxo em Dubai

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolheram um dos endereços mais luxuosos de Dubai para a viagem em clima de lua de mel. O casal está hospedado no Address Beach Resort, um complexo cinco estrelas conhecido pela vista espetacular para a Ilha Bluewaters e para a Ain Dubai, a gigante roda-gigante que domina o litoral dos Emirados.

O resort impressiona pela arquitetura das duas torres de 77 andares e pela piscina infinita ao ar livre, considerada a mais alta do mundo e registrada no Guinness. Além do visual futurista, o local oferece restaurantes à beira-mar, spa completo e acesso direto à praia de JBR, um dos pontos mais prestigiados da cidade.

As diárias variam conforme a categoria do quarto. Os valores começam em torno de R$ 5.600 para quem escolhe uma acomodação deluxe. Já a suíte presidencial, com 279 m² e três quartos, pode chegar a R$ 35.269 por noite, reforçando o status do resort como um dos mais cobiçados de Dubai.

Giovanna e Bruno vêm compartilhando registros da viagem nas redes sociais, mostrando o clima romântico e a rotina de passeio no destino que se tornou queridinho de celebridades do mundo todo.

