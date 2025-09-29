Família é internada após tomar iogurte envenenado na Bahia; pai está em estado grave

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:55
A Polícia Civil investiga um caso de possível envenenamento em uma residência no bairro São Vicente, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Quatro membros de uma família - um casal e os dois filhos - apresentaram no último sábado (27) sintomas de intoxicação após consumirem iogurtes comprados pelo companheiro.
O homem está internado em estado grave, enquanto a mulher teve alta médica e as crianças permanecem no hospital, mas fora de risco.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo a corporação, uma perícia foi realizada na casa e encontrou os iogurtes consumidos com resíduos de substâncias desconhecidas, que foram encaminhados para análise. O resultado do laudo deve ajudar a esclarecer o caso, assim como depoimentos colhidos na investigação.
A Delegacia Territorial de Vitória da Conquista está responsável pelo caso.