Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família é internada após tomar iogurte envenenado na Bahia; pai está em estado grave

Polícia encontrou resíduos de substâncias desconhecidas junto ao alimento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:55

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil investiga um caso de possível envenenamento em uma residência no bairro São Vicente, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Quatro membros de uma família - um casal e os dois filhos - apresentaram no último sábado (27) sintomas de intoxicação após consumirem iogurtes comprados pelo companheiro.

O homem está internado em estado grave, enquanto a mulher teve alta médica e as crianças permanecem no hospital, mas fora de risco.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Segundo a corporação, uma perícia foi realizada na casa e encontrou os iogurtes consumidos com resíduos de substâncias desconhecidas, que foram encaminhados para análise. O resultado do laudo deve ajudar a esclarecer o caso, assim como depoimentos colhidos na investigação. 

A Delegacia Territorial de Vitória da Conquista está responsável pelo caso. 

Leia mais

Imagem - Ataque a tiros em igreja durante culto deixa um morto e nove feridos

Ataque a tiros em igreja durante culto deixa um morto e nove feridos

Imagem - Prefeitura baiana abre processo seletivo com 398 vagas e salários de até R$ 5 mil

Prefeitura baiana abre processo seletivo com 398 vagas e salários de até R$ 5 mil

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade em 128 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade em 128 cidades baianas; veja lista

Mais recentes

Imagem - Avião Solidário transporta três micos-leões-dourados da Bahia para São Paulo e reforça conservação de espécie ameaçada

Avião Solidário transporta três micos-leões-dourados da Bahia para São Paulo e reforça conservação de espécie ameaçada
Imagem - Rondesp agora são batalhões: o que as comunidades de Salvador e RMS podem esperar?

Rondesp agora são batalhões: o que as comunidades de Salvador e RMS podem esperar?
Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro
01

Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)
04

Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)