TÓXICO

Família é internada após tomar iogurte envenenado na Bahia; pai está em estado grave

Polícia encontrou resíduos de substâncias desconhecidas junto ao alimento

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:55

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil investiga um caso de possível envenenamento em uma residência no bairro São Vicente, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Quatro membros de uma família - um casal e os dois filhos - apresentaram no último sábado (27) sintomas de intoxicação após consumirem iogurtes comprados pelo companheiro.

O homem está internado em estado grave, enquanto a mulher teve alta médica e as crianças permanecem no hospital, mas fora de risco.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Segundo a corporação, uma perícia foi realizada na casa e encontrou os iogurtes consumidos com resíduos de substâncias desconhecidas, que foram encaminhados para análise. O resultado do laudo deve ajudar a esclarecer o caso, assim como depoimentos colhidos na investigação.